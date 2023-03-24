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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:59
Wisznia2021 написав:
Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:01
Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:54
gonchik74 написав:
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
В Києві зараз біля 1000 грн. (принаймі, так інтернет каже). Тож з різницею "на порядок" якось перегнули.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:57
gonchik74 написав: Wisznia2021 написав:
Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:43
gonchik74 написав:
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
Скачут по прериям два ковбоя.
Один из них говорит:
- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?
- Спорим! - отвечает другой.
Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.
Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:
- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное
дерьмо?
Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять
поскакали.
- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за
бесплатно дерьма нажрались!
И ВВП Америки вырос на 200 долларов...
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46
Bolt написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав:
Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)
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