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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 494495496497 Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:59 Wisznia2021 написав: Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно. Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. gonchik74

Повідомлень: 207 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:01 Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу. Wisznia2021 Повідомлень: 299 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:54 gonchik74 написав: Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

В Києві зараз біля 1000 грн. (принаймі, так інтернет каже). Тож з різницею "на порядок" якось перегнули. В Києві зараз біля 1000 грн. (принаймі, так інтернет каже). Тож з різницею "на порядок" якось перегнули. Gastarbaiter Повідомлень: 2435 З нами з: 26.02.18 Подякував: 613 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:57 gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно. Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується. То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується. Bolt Повідомлень: 1719 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:43 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

Скачут по прериям два ковбоя.

Один из них говорит:

- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?

- Спорим! - отвечает другой.

Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.

Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:

- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное

дерьмо?

Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять

поскакали.

- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за

бесплатно дерьма нажрались!



И ВВП Америки вырос на 200 долларов... Скачут по прериям два ковбоя.Один из них говорит:- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?- Спорим! - отвечает другой.Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиноедерьмо?Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опятьпоскакали.- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы забесплатно дерьма нажрались!И ВВП Америки вырос на 200 долларов... Denik Повідомлень: 1945 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46 Bolt написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно. Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується. То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.

Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки) Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки) gonchik74

Повідомлень: 207 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:09 airmax78 написав: rjkz написав: В принципе, это уже миллион раз обговаривалось, аренда примерно равна месячному платежу по ипотеке, для США достаточно 2 года подачи инком такс, чтобы формально иметь возможность быть рассмотренным на получение ипотеки.

Собственно, в моем случае, я даже не просил, но мне пришло именное (не реклама) письмо из банка с предложением взять мортгидж по сниженной ставке.

Не в Украине, да, сложно пройти процедуру на рент, даже ходит поговорка "проще купить жилье, чем снять", но если уже живешь в ренте, то это в некотором смысле более комфортно, чем жить в своем.На лендлорде море обязанностей, на тенанте -вовремя платить. Прав больше у тенанта, чем у лендлорда. Если лендлорд перестанет платить банку, то через 3 месяца попадет в префоркложе, потом в форкложе (уже лишится права распоряжаться объектом) и аукцион, на котором банк продаст объект. Если перестанет платить теннант, то, в зависимости от занкона штата, процедура эвикшн (выселение через суд) может занять до года времени и с момента подачи лендлордом в суд до момента выселения, плата не может начисляться.

Кроме того, по моему мнению, покупать для себя надо тогда, когда ты понял, что эта локация - твое. Это может занять и пять лет. Это время лучше прожить в ренте.

Ну и про то, что надо иметь с полмиллиона - это во первых пальцем в небо, а во вторых, большинство людей именно и эмигрируют недовольные доходами в Украине.

Как-то перед отъездом, разговаривал с друзьями на тему " Может вы тоже?" ответ удивил, причем в разных вариациях он повторился с другими друзьями - " Туда надо ехать с состоянием"

Почему?

Это как в поговорке из запоребрика "В тулу со своим самоваром".

Деньги, хоть и нельзя сказать что легко, но намного быстрее и больше зарабатываются в забугорье. Потратить полжизни (и это еще хорошо) на то, чтобы наскирдовать сумму, которая скирдуется за несколько лет за бугром, и после этого свалить туда? Бред.

Когда-то из Украины выехала тн "советская интеллигенция" (с) - врачи, инженеры, учителя, ученые. Это были самые низкооплачиваемые профессии. И сейчас они владеют миллионными (без преувеличения) состояниями. То состояние, которое они везли - 152 доллара на человека, свои профессиональные знания и навыки и английский язык.

Простите, при всем уважении, но Ваш пост - это просто набор штампов, не имеющих ничего общего с реальностью.

Да, вернутся люди в Украину. Не все. И среди них, большинство пересидевших на социале и попробовавших работать.

Когда-то в США приезжали первые массовые волны эмигрантов из СССР. После принятой поправки к иммиграционному законодательству США в 1989 году.

Если Вам возраст позволяет вспомнить совок 1989 года, то попав в США эмигранты думали, что попали в рай - полные товаров и еды магазины, велфер, фудстемпы, медикейд. Зачем работать. Селились на Брайтоне, на берегу Атлантического океана, в минутах ходьбы до пляжа. Курорт! Оллинклюзив!

И так и остались на в общем-то нищенских пособиях и фудстемпах многие так и не выйдя ни дня на работу. А потом еще веселее - эсэсай (пособие по бедности для тех, кто не заработал себе пенсию).

Но уже дети тех первых эмигрантов выучились и пошли работать. С уже свободным Инглишем. И с сожалением смотрели на своих родителей, которые не воспользовались своим правом на работу. Потому что работая эти дети за месяц зарабатывали столько, сколько давало пособий их родителям государство за год.

И они были свободными.

И если не сидеть на пособиях, которые пока дают беженцам, а пытаться адаптироваться и ассимилироваться, то добьешься того чего хочешь. И за это, как минимум, дети скажут спасибо.

Сидеть на пособиях, чтобы купить машину и на ней вернуться в Украину - это не от большого ума. Порой складывается впечатление, что для украинцев машина - такой-же фетиш, как для индейцев бусы. В принципе, это уже миллион раз обговаривалось, аренда примерно равна месячному платежу по ипотеке, для США достаточно 2 года подачи инком такс, чтобы формально иметь возможность быть рассмотренным на получение ипотеки.Собственно, в моем случае, я даже не просил, но мне пришло именное (не реклама) письмо из банка с предложением взять мортгидж по сниженной ставке.Не в Украине, да, сложно пройти процедуру на рент, даже ходит поговорка "проще купить жилье, чем снять", но если уже живешь в ренте, то это в некотором смысле более комфортно, чем жить в своем.На лендлорде море обязанностей, на тенанте -вовремя платить. Прав больше у тенанта, чем у лендлорда. Если лендлорд перестанет платить банку, то через 3 месяца попадет в префоркложе, потом в форкложе (уже лишится права распоряжаться объектом) и аукцион, на котором банк продаст объект. Если перестанет платить теннант, то, в зависимости от занкона штата, процедура эвикшн (выселение через суд) может занять до года времени и с момента подачи лендлордом в суд до момента выселения, плата не может начисляться.Кроме того, по моему мнению, покупать для себя надо тогда, когда ты понял, что эта локация - твое. Это может занять и пять лет. Это время лучше прожить в ренте.Ну и про то, что надо иметь с полмиллиона - это во первых пальцем в небо, а во вторых, большинство людей именно и эмигрируют недовольные доходами в Украине.Как-то перед отъездом, разговаривал с друзьями на тему " Может вы тоже?" ответ удивил, причем в разных вариациях он повторился с другими друзьями - " Туда надо ехать с состоянием"Почему?Это как в поговорке из запоребрика "В тулу со своим самоваром".Деньги, хоть и нельзя сказать что легко, но намного быстрее и больше зарабатываются в забугорье. Потратить полжизни (и это еще хорошо) на то, чтобы наскирдовать сумму, которая скирдуется за несколько лет за бугром, и после этого свалить туда? Бред.Когда-то из Украины выехала тн "советская интеллигенция" (с) - врачи, инженеры, учителя, ученые. Это были самые низкооплачиваемые профессии. И сейчас они владеют миллионными (без преувеличения) состояниями. То состояние, которое они везли - 152 доллара на человека, свои профессиональные знания и навыки и английский язык.Простите, при всем уважении, но Ваш пост - это просто набор штампов, не имеющих ничего общего с реальностью.Да, вернутся люди в Украину. Не все. И среди них, большинство пересидевших на социале и попробовавших работать.Когда-то в США приезжали первые массовые волны эмигрантов из СССР. После принятой поправки к иммиграционному законодательству США в 1989 году.Если Вам возраст позволяет вспомнить совок 1989 года, то попав в США эмигранты думали, что попали в рай - полные товаров и еды магазины, велфер, фудстемпы, медикейд. Зачем работать. Селились на Брайтоне, на берегу Атлантического океана, в минутах ходьбы до пляжа. Курорт! Оллинклюзив!И так и остались на в общем-то нищенских пособиях и фудстемпах многие так и не выйдя ни дня на работу. А потом еще веселее - эсэсай (пособие по бедности для тех, кто не заработал себе пенсию).Но уже дети тех первых эмигрантов выучились и пошли работать. С уже свободным Инглишем. И с сожалением смотрели на своих родителей, которые не воспользовались своим правом на работу. Потому что работая эти дети за месяц зарабатывали столько, сколько давало пособий их родителям государство за год.И они были свободными.И если не сидеть на пособиях, которые пока дают беженцам, а пытаться адаптироваться и ассимилироваться, то добьешься того чего хочешь. И за это, как минимум, дети скажут спасибо.Сидеть на пособиях, чтобы купить машину и на ней вернуться в Украину - это не от большого ума. Порой складывается впечатление, что для украинцев машина - такой-же фетиш, как для индейцев бусы.

Чтобы не писать многобкофф, можно было ограничиться фразой: "пацаны, бросайте все нах и айда в США!" Чтобы не писать многобкофф, можно было ограничиться фразой: "пацаны, бросайте все нах и айда в США!"



Нет, не надо утрировать.

Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.

Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.

Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?

Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего? Нет, не надо утрировать.Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего? rjkz

Повідомлень: 14340 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:56 rjkz написав: airmax78 написав: Чтобы не писать многобкофф, можно было ограничиться фразой: "пацаны, бросайте все нах и айда в США!" Чтобы не писать многобкофф, можно было ограничиться фразой: "пацаны, бросайте все нах и айда в США!"



Нет, не надо утрировать.

Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.

Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.

Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?

Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего? Нет, не надо утрировать.Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего?

Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции. Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции. airmax78 Повідомлень: 42109 З нами з: 25.10.12 Подякував: 957 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:14 airmax78 написав: Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции. Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции.

Ви свій вибір зробили - Відень. Яка ж ви дволична тварина. Я просто вражаюсь нашими чинушами.

І не треба по собі судити про інших. Я наприклад тут важко працюю, а не прохолоджуюсь по елітним мішленівським ресторанам, як Ви. Ви свій вибір зробили - Відень. Яка ж ви дволична тварина. Я просто вражаюсь нашими чинушами.І не треба по собі судити про інших. Я наприклад тут важко працюю, а не прохолоджуюсь по елітним мішленівським ресторанам, як Ви. BIGor

Повідомлень: 7404 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:26 BIGor написав: airmax78 написав: Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции. Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции.

Ви свій вибір зробили - Відень. Яка ж ви дволична тварина. Я просто вражаюсь нашими чинушами.

І не треба по собі судити про інших. Я наприклад тут важко працюю, а не прохолоджуюсь по елітним мішленівським ресторанам, як Ви. Ви свій вибір зробили - Відень. Яка ж ви дволична тварина. Я просто вражаюсь нашими чинушами.І не треба по собі судити про інших. Я наприклад тут важко працюю, а не прохолоджуюсь по елітним мішленівським ресторанам, як Ви.

Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти. Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти. airmax78 Повідомлень: 42109 З нами з: 25.10.12 Подякував: 957 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 494495496497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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