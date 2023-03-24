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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 11:59

  Wisznia2021 написав:Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
gonchik74
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Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:54

  gonchik74 написав:Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

В Києві зараз біля 1000 грн. (принаймі, так інтернет каже). Тож з різницею "на порядок" якось перегнули.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:57

  gonchik74 написав:
  Wisznia2021 написав:Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

Скачут по прериям два ковбоя.
Один из них говорит:
- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?
- Спорим! - отвечает другой.
Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.
Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:
- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное
дерьмо?
Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять
поскакали.
- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за
бесплатно дерьма нажрались!

И ВВП Америки вырос на 200 долларов...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:
  Wisznia2021 написав:Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.

Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:09

  airmax78 написав:
  rjkz написав:В принципе, это уже миллион раз обговаривалось, аренда примерно равна месячному платежу по ипотеке, для США достаточно 2 года подачи инком такс, чтобы формально иметь возможность быть рассмотренным на получение ипотеки.
Собственно, в моем случае, я даже не просил, но мне пришло именное (не реклама) письмо из банка с предложением взять мортгидж по сниженной ставке.
Не в Украине, да, сложно пройти процедуру на рент, даже ходит поговорка "проще купить жилье, чем снять", но если уже живешь в ренте, то это в некотором смысле более комфортно, чем жить в своем.На лендлорде море обязанностей, на тенанте -вовремя платить. Прав больше у тенанта, чем у лендлорда. Если лендлорд перестанет платить банку, то через 3 месяца попадет в префоркложе, потом в форкложе (уже лишится права распоряжаться объектом) и аукцион, на котором банк продаст объект. Если перестанет платить теннант, то, в зависимости от занкона штата, процедура эвикшн (выселение через суд) может занять до года времени и с момента подачи лендлордом в суд до момента выселения, плата не может начисляться.
Кроме того, по моему мнению, покупать для себя надо тогда, когда ты понял, что эта локация - твое. Это может занять и пять лет. Это время лучше прожить в ренте.
Ну и про то, что надо иметь с полмиллиона - это во первых пальцем в небо, а во вторых, большинство людей именно и эмигрируют недовольные доходами в Украине.
Как-то перед отъездом, разговаривал с друзьями на тему " Может вы тоже?" ответ удивил, причем в разных вариациях он повторился с другими друзьями - " Туда надо ехать с состоянием"
Почему?
Это как в поговорке из запоребрика "В тулу со своим самоваром".
Деньги, хоть и нельзя сказать что легко, но намного быстрее и больше зарабатываются в забугорье. Потратить полжизни (и это еще хорошо) на то, чтобы наскирдовать сумму, которая скирдуется за несколько лет за бугром, и после этого свалить туда? Бред.
Когда-то из Украины выехала тн "советская интеллигенция" (с) - врачи, инженеры, учителя, ученые. Это были самые низкооплачиваемые профессии. И сейчас они владеют миллионными (без преувеличения) состояниями. То состояние, которое они везли - 152 доллара на человека, свои профессиональные знания и навыки и английский язык.
Простите, при всем уважении, но Ваш пост - это просто набор штампов, не имеющих ничего общего с реальностью.
Да, вернутся люди в Украину. Не все. И среди них, большинство пересидевших на социале и попробовавших работать.
Когда-то в США приезжали первые массовые волны эмигрантов из СССР. После принятой поправки к иммиграционному законодательству США в 1989 году.
Если Вам возраст позволяет вспомнить совок 1989 года, то попав в США эмигранты думали, что попали в рай - полные товаров и еды магазины, велфер, фудстемпы, медикейд. Зачем работать. Селились на Брайтоне, на берегу Атлантического океана, в минутах ходьбы до пляжа. Курорт! Оллинклюзив!
И так и остались на в общем-то нищенских пособиях и фудстемпах многие так и не выйдя ни дня на работу. А потом еще веселее - эсэсай (пособие по бедности для тех, кто не заработал себе пенсию).
Но уже дети тех первых эмигрантов выучились и пошли работать. С уже свободным Инглишем. И с сожалением смотрели на своих родителей, которые не воспользовались своим правом на работу. Потому что работая эти дети за месяц зарабатывали столько, сколько давало пособий их родителям государство за год.
И они были свободными.
И если не сидеть на пособиях, которые пока дают беженцам, а пытаться адаптироваться и ассимилироваться, то добьешься того чего хочешь. И за это, как минимум, дети скажут спасибо.
Сидеть на пособиях, чтобы купить машину и на ней вернуться в Украину - это не от большого ума. Порой складывается впечатление, что для украинцев машина - такой-же фетиш, как для индейцев бусы.

Чтобы не писать многобкофф, можно было ограничиться фразой: "пацаны, бросайте все нах и айда в США!"


Нет, не надо утрировать.
Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.
Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.
Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?
Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:56

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Чтобы не писать многобкофф, можно было ограничиться фразой: "пацаны, бросайте все нах и айда в США!"


Нет, не надо утрировать.
Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.
Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.
Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?
Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего?

Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:14

  airmax78 написав:Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции.

Ви свій вибір зробили - Відень. Яка ж ви дволична тварина. Я просто вражаюсь нашими чинушами.
І не треба по собі судити про інших. Я наприклад тут важко працюю, а не прохолоджуюсь по елітним мішленівським ресторанам, як Ви.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:26

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Сейчас немного не такой выбор стоит. Сейчас выбор приходится делать немного более радикальный: умирать под Бахмутом/Авдеевкой/Кременной... или жить "офигенной жизнью" в Анталии/Вене/Нью Йорке/.... И когда многие наши сограждане выбирают первое, мне кажется несколько аморальным рассуждать о прелестях второй опции.

Ви свій вибір зробили - Відень. Яка ж ви дволична тварина. Я просто вражаюсь нашими чинушами.
І не треба по собі судити про інших. Я наприклад тут важко працюю, а не прохолоджуюсь по елітним мішленівським ресторанам, як Ви.

Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти.
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