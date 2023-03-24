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#<1 ... 495496497498 Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:02 slonomag написав: airmax78 написав: Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти. Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти.

Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут. Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут.

Красной линией во всех постах всех адептов эмиграции и заробитчанства проходит: "надо валить, валить надо, посоны!" и "ну да, не все так просто, но по сравнению с Украиной - ну вообще збс и даже сравнивать нечего".

Это было бы +/- ОК в мирное время. Но сейчас - эти разговоры - это какое-то ИПСО.

Да даже и в мирное время это очень гнилые разговоры. Особенно из уст тех кому хорошо за 40. Т.е. свою страну у?*али а на старости лет "чык-чырык, я в домике" - на все готовое свалили. Глупо спорить что в любой западноевропейской стране, Штатах или Канаде уровень жизни намного выше чем в Украине. Инфраструктура лучше и т.д. и т.п. Но они это строили столетиями. А тут такие наши: у себя все просрали и приехали. Здрасте. Мы будем теперь тут жить. Красной линией во всех постах всех адептов эмиграции и заробитчанства проходит: "надо валить, валить надо, посоны!" и "ну да, не все так просто, но по сравнению с Украиной - ну вообще збс и даже сравнивать нечего".Это было бы +/- ОК в мирное время. Но сейчас - эти разговоры - это какое-то ИПСО.Да даже и в мирное время это очень гнилые разговоры. Особенно из уст тех кому хорошо за 40. Т.е. свою страну у?*али а на старости лет "чык-чырык, я в домике" - на все готовое свалили. Глупо спорить что в любой западноевропейской стране, Штатах или Канаде уровень жизни намного выше чем в Украине. Инфраструктура лучше и т.д. и т.п. Но они это строили столетиями. А тут такие наши: у себя все просрали и приехали. Здрасте. Мы будем теперь тут жить. airmax78 Повідомлень: 42110 З нами з: 25.10.12 Подякував: 957 раз. Подякували: 5164 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:22 airmax78 Лицемер. BIGor

Повідомлень: 7406 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:24 Re: Еміграція, заробітчанство Дуже бісять такі лицеміри, які навчають як любити Батьківщину з Відня. BIGor

Повідомлень: 7406 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 495496497498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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