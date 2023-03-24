slonomag написав:airmax78 написав:Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти.
Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут.
Красной линией во всех постах всех адептов эмиграции и заробитчанства проходит: "надо валить, валить надо, посоны!" и "ну да, не все так просто, но по сравнению с Украиной - ну вообще збс и даже сравнивать нечего".
Это было бы +/- ОК в мирное время. Но сейчас - эти разговоры - это какое-то ИПСО.
Да даже и в мирное время это очень гнилые разговоры. Особенно из уст тех кому хорошо за 40. Т.е. свою страну у?*али а на старости лет "чык-чырык, я в домике" - на все готовое свалили. Глупо спорить что в любой западноевропейской стране, Штатах или Канаде уровень жизни намного выше чем в Украине. Инфраструктура лучше и т.д. и т.п. Но они это строили столетиями. А тут такие наши: у себя все просрали и приехали. Здрасте. Мы будем теперь тут жить.