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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:43
gonchik74 написав:
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
Скачут по прериям два ковбоя.
Один из них говорит:
- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?
- Спорим! - отвечает другой.
Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.
Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:
- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное
дерьмо?
Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять
поскакали.
- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за
бесплатно дерьма нажрались!
И ВВП Америки вырос на 200 долларов...
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46
Bolt написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав:
Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:09
Нет, не надо утрировать.
Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.
Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.
Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?
Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:34
gonchik74 написав: Bolt написав: gonchik74 написав:
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)
Зимова гума літом швидко зношується.Тим більше літом на будь-якому барахлі можна їздити. Я їжджу, аж поки гума не починає розвалюватись, слідкую щоб тільки переднє ліве більш менш нормальне було. Зимою такий варіант не канає, тупо не виїдеш на пагорба.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:56
airmax78 написав:
Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти.
Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:11
В Европе действительно хватает своих проблем.
Никого никогда не призывал валить из страны. Но даже любому пьяному ежу ясно, что не менее 80% выехавших получили грандиозный шанс.
Максим все время упускает из вида, что Киев и остальные крупные города - это еще не вся Украина. И доходы большинства населения у нас и до войны были весьма печальными. Пусть расскажет миллионам кассиров, санитарок, грузчиков, парикмахеров, водителей, шахтеров, слесарей, токарей, металлургов, строителей, швей, что на Западе они не смогут делать все то же самое, что и на родине.
Чиновникам, правоведам, офисному планктону - да, придется из кожи вон лезть, чтобы снова попасть в теплые офисы. Доказывать на чужом языке, что они действительно специалисты.
Кто действительно чего-то стоит - тот свое место найдет. Есть у нас здесь один инженер-электронщик, он сейчас параллельно с курсами языка подрабатывает ремонтом техники, уже очередь к нему стоит.
А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:15
Wisznia2021 написав:
Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу.
Это очень тяжелая работа, уж поверьте.
В Германии пфлегер может спокойно получать на руки чистыми 2500 евро, но желающих очень мало.
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