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#<1 ... 494495496497 Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:43 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

Скачут по прериям два ковбоя.

Один из них говорит:

- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?

- Спорим! - отвечает другой.

Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.

Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:

- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное

дерьмо?

Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять

поскакали.

- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за

бесплатно дерьма нажрались!



И ВВП Америки вырос на 200 долларов... Скачут по прериям два ковбоя.Один из них говорит:- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?- Спорим! - отвечает другой.Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиноедерьмо?Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опятьпоскакали.- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы забесплатно дерьма нажрались!И ВВП Америки вырос на 200 долларов... Denik Повідомлень: 1945 З нами з: 23.02.09 Подякував: 550 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46 Bolt написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав: Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно. Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується. То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.

Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки) Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки) gonchik74

Повідомлень: 207 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:09 Нет, не надо утрировать.

Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.

Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.

Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?

Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего? rjkz

Повідомлень: 14340 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:34 gonchik74 написав: Bolt написав: gonchik74 написав:

Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується. То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.

Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки) Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)

Зимова гума літом швидко зношується.Тим більше літом на будь-якому барахлі можна їздити. Я їжджу, аж поки гума не починає розвалюватись, слідкую щоб тільки переднє ліве більш менш нормальне було. Зимою такий варіант не канає, тупо не виїдеш на пагорба. Зимова гума літом швидко зношується.Тим більше літом на будь-якому барахлі можна їздити. Я їжджу, аж поки гума не починає розвалюватись, слідкую щоб тільки переднє ліве більш менш нормальне було. Зимою такий варіант не канає, тупо не виїдеш на пагорба. Bolt Повідомлень: 1723 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:56 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти. Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти.

Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут. Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут. slonomag Повідомлень: 228 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:11 Re: Еміграція, заробітчанство В Европе действительно хватает своих проблем.

Никого никогда не призывал валить из страны. Но даже любому пьяному ежу ясно, что не менее 80% выехавших получили грандиозный шанс.

Максим все время упускает из вида, что Киев и остальные крупные города - это еще не вся Украина. И доходы большинства населения у нас и до войны были весьма печальными. Пусть расскажет миллионам кассиров, санитарок, грузчиков, парикмахеров, водителей, шахтеров, слесарей, токарей, металлургов, строителей, швей, что на Западе они не смогут делать все то же самое, что и на родине.

Чиновникам, правоведам, офисному планктону - да, придется из кожи вон лезть, чтобы снова попасть в теплые офисы. Доказывать на чужом языке, что они действительно специалисты.

Кто действительно чего-то стоит - тот свое место найдет. Есть у нас здесь один инженер-электронщик, он сейчас параллельно с курсами языка подрабатывает ремонтом техники, уже очередь к нему стоит.

А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое. antey1969 1

Повідомлень: 11815 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1624 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:15 Wisznia2021 написав: Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу. Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу.

Это очень тяжелая работа, уж поверьте.

В Германии пфлегер может спокойно получать на руки чистыми 2500 евро, но желающих очень мало. Это очень тяжелая работа, уж поверьте.В Германии пфлегер может спокойно получать на руки чистыми 2500 евро, но желающих очень мало. antey1969 1

Повідомлень: 11815 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1624 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 494495496497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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