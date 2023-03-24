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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:43
gonchik74 написав:
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
Скачут по прериям два ковбоя.
Один из них говорит:
- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?
- Спорим! - отвечает другой.
Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.
Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:
- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное
дерьмо?
Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять
поскакали.
- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за
бесплатно дерьма нажрались!
И ВВП Америки вырос на 200 долларов...
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:46
Bolt написав: gonchik74 написав: Wisznia2021 написав:
Одна з парикмахерських- сімейна справа, перейшла від бабусі до онучки. Онучка дуже розумна, навчалася тут в гімназії( а це дійсно тут дуже тяжко), здала зно, закінчила універ і успадкувала парикмахерську. Тепер працює в парикмахерській. Мабуть, вигідно.
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:09
Нет, не надо утрировать.
Я отвечал на конкретный пост, опровергая выложенные в нем штампы.
Каждый сам решает что ему надо в жизни - сидеть перед телевизором с пивом и смотреть футбол, наслаждаясь пригнанной из Европы машиной, купленной на пособия или строить другую жизнь.
Наша жизнь - это постоянно делать выбор. Закончил школу - получать дальнейщее образование или идти работать руками? Жить в Африке, в Европе, Австралии или Америке? Курить, бухать и продавливать диван или вести здоровый образ жизни?
Довольствоваться тем, что есть или пытаться достичь большего?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:34
gonchik74 написав: Bolt написав: gonchik74 написав:
Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.
То вже має зміст купити другий комплект фельг і змонтувати собі зимову гуму. Самостійно перекидувати. Я колись на Ланосі так мав зроблено. Комплект металевих дисків, коштував, як 3 перекидки. А якщо титан на мою машину коштує, як 10 раз перекинути колеса, це вже не виплачується.
Та я на електричці взагалі на зимових їздитиму, як багато хто з поляків). А літо 21-ше на фельгах маю, лінь везти з України, та й п’є на них машина на літр-півтора більше, а хочу покататись чимало влітку, тож таки піду шукати де дешевше перекинути 18-ки)
Зимова гума літом швидко зношується.Тим більше літом на будь-якому барахлі можна їздити. Я їжджу, аж поки гума не починає розвалюватись, слідкую щоб тільки переднє ліве більш менш нормальне було. Зимою такий варіант не канає, тупо не виїдеш на пагорба.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:56
airmax78 написав:
Я не обирав Відень. І не про мене йдеться. Я не хизуюсь що ось в Києві було все погано, а тут все збс, ляпота і фудстемпи. Це ж і є моя основна претензія до цієї гілки: втік ти з України - так не хизуйся цим. Сиди вже собі тихо а не умнічай що є люди які пливуть за течиєю (= залишаються в Україні), а є ти - володар свого життя і самсебезробив (= втік за кордон). Ось це огидно. Втік - сиди і мовчи, а не гілки створюй про те як і куди краще втікти.
Ну тут в первую очередь не хвастаются, а рассказывают как у них все сложилось. Делятся опытом. Вот BIGor пишет что тяжко работает - где тут хваставство? Но то что по итогу получается лучше жить чем в Украине, ну извините, а что, тут негласное правило писать только если все плохо? Как есть, так люди и пишут.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:11
В Европе действительно хватает своих проблем.
Никого никогда не призывал валить из страны. Но даже любому пьяному ежу ясно, что не менее 80% выехавших получили грандиозный шанс.
Максим все время упускает из вида, что Киев и остальные крупные города - это еще не вся Украина. И доходы большинства населения у нас и до войны были весьма печальными. Пусть расскажет миллионам кассиров, санитарок, грузчиков, парикмахеров, водителей, шахтеров, слесарей, токарей, металлургов, строителей, швей, что на Западе они не смогут делать все то же самое, что и на родине.
Чиновникам, правоведам, офисному планктону - да, придется из кожи вон лезть, чтобы снова попасть в теплые офисы. Доказывать на чужом языке, что они действительно специалисты.
Кто действительно чего-то стоит - тот свое место найдет. Есть у нас здесь один инженер-электронщик, он сейчас параллельно с курсами языка подрабатывает ремонтом техники, уже очередь к нему стоит.
А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:15
Wisznia2021 написав:
Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу.
Это очень тяжелая работа, уж поверьте.
В Германии пфлегер может спокойно получать на руки чистыми 2500 евро, но желающих очень мало.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:09
Трут мои посты в этой теме просто нещадно. Вместо того чтобы стереть саму тему.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:09
antey1969 написав:
А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.
С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:18
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.
С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет.
Далеко не все готовы брать на работу финансиста без уровня языка и железных рекомендаций. Своих очередь стоит. Признание образования в немецкоговорящих странах - еще та проблема.
Опять же, есть международный и местный сегменты. С международным проще, с местным почти никак.
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