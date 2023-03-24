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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 495496497498 Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:24 airmax78 написав: Трут мои посты в этой теме просто нещадно. Вместо того чтобы стереть саму тему. Трут мои посты в этой теме просто нещадно. Вместо того чтобы стереть саму тему.

То есть, все что не нравится, надо стереть... звучит как бальзам на израненные кремлевские души.

Раздражает ветка?

Найти себе то что нравится. Форум обширный. То есть, все что не нравится, надо стереть... звучит как бальзам на израненные кремлевские души.Раздражает ветка?Найти себе то что нравится. Форум обширный. antey1969 1

Повідомлень: 11818 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1625 раз. Подякували: 3528 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:45 antey1969 написав: Далеко не все готовы брать на работу финансиста без уровня языка и железных рекомендаций. Своих очередь стоит. Признание образования в немецкоговорящих странах - еще та проблема.

Опять же, есть международный и местный сегменты. С международным проще, с местным почти никак. Далеко не все готовы брать на работу финансиста без уровня языка и железных рекомендаций. Своих очередь стоит. Признание образования в немецкоговорящих странах - еще та проблема.Опять же, есть международный и местный сегменты. С международным проще, с местным почти никак.

Знание английского по умолчанию должно быть. В крайнем случае, если человек хотя бы что-то учил в школе, то за несколько месяцев можно подтянуть до уровня, достаточного для прохождения собеседования и выполнения работы. Но тут уже все зависит от того, кому что ближе: сидеть дома на мизерном пособии или работать за з/п выше средней. Знание английского по умолчанию должно быть. В крайнем случае, если человек хотя бы что-то учил в школе, то за несколько месяцев можно подтянуть до уровня, достаточного для прохождения собеседования и выполнения работы. Но тут уже все зависит от того, кому что ближе: сидеть дома на мизерном пособии или работать за з/п выше средней. Gastarbaiter Повідомлень: 2437 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:52 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав: Думаю, що повертатися будуть, так як більшість не знайдуть прийнятну роботу за 1700( чи навіть 1500) чистими. В мене знайомі: родина, 5 чоловік, винаймають добротний будинок( будувався для себе, мабуть, купили чи по заповіту відійшов арендодавцю). В будинку всі меблі, дуже добротні, дерев'яні. Арендна плата 800 євро + комуналь. Це містечко від жд станції десь 5 км. Тобто, на одну людину 160 євро+ комуналь. Тобто, гроші не захмарні, але знайти роботу, щоб не залишити на ній своє здоров'я - людині без якісних знань буде важко. Вони,до речі, так і рахували, що їм вигідніше вже йти працювати, а не на курсах " штани протирати"( але спочатку вони прийшли на курси і 6 місяців собі і іншим голову дурили і ці місця на курсах забрали в когось, хто б дійсно, вчився- але то наш менталітет- " понадкусувати"). Але за десь 3 місяці пошуків, ще ніхто з них не працевлаштований, при тому, що чоловіку підходить не дуже здорова робота на заводі. Жінка теж спочатку була згодна прибирати, але потім вирішила " хочу бути царицєю", прибирати соромно. Думаю, що повертатися будуть, так як більшість не знайдуть прийнятну роботу за 1700( чи навіть 1500) чистими. В мене знайомі: родина, 5 чоловік, винаймають добротний будинок( будувався для себе, мабуть, купили чи по заповіту відійшов арендодавцю). В будинку всі меблі, дуже добротні, дерев'яні. Арендна плата 800 євро + комуналь. Це містечко від жд станції десь 5 км. Тобто, на одну людину 160 євро+ комуналь. Тобто, гроші не захмарні, але знайти роботу, щоб не залишити на ній своє здоров'я - людині без якісних знань буде важко. Вони,до речі, так і рахували, що їм вигідніше вже йти працювати, а не на курсах " штани протирати"( але спочатку вони прийшли на курси і 6 місяців собі і іншим голову дурили і ці місця на курсах забрали в когось, хто б дійсно, вчився- але то наш менталітет- " понадкусувати"). Але за десь 3 місяці пошуків, ще ніхто з них не працевлаштований, при тому, що чоловіку підходить не дуже здорова робота на заводі. Жінка теж спочатку була згодна прибирати, але потім вирішила " хочу бути царицєю", прибирати соромно.



В любой стране можно найти депрессивный регион, где нет работы.

Где-то больше, где-то меньше.

Как правило, в таких местах и аренда дешевая.

Поэтому, для эмиграции одно из правил - ехать в крупные города, где много работы.

В НЙ сейчас в более-менее нормальном районе 1бдрм начинается с 1700 в месяц, а где-то в Омахе можно снять дом за 500 баксов в месяц.

И что дальще? Сидеть в этом доме и смотреть в потолок?

Или платить 1700, но иметь возможность зарабатыывать и в какой-то момент или купить свое или взять мортгидж и выплачивать его вместо рента?

Я уж не говорю про инфраструктуру. В любой стране можно найти депрессивный регион, где нет работы.Где-то больше, где-то меньше.Как правило, в таких местах и аренда дешевая.Поэтому, для эмиграции одно из правил - ехать в крупные города, где много работы.В НЙ сейчас в более-менее нормальном районе 1бдрм начинается с 1700 в месяц, а где-то в Омахе можно снять дом за 500 баксов в месяц.И что дальще? Сидеть в этом доме и смотреть в потолок?Или платить 1700, но иметь возможность зарабатыывать и в какой-то момент или купить свое или взять мортгидж и выплачивать его вместо рента?Я уж не говорю про инфраструктуру.

Ви плутаєте Німеччину і США. В Німеччині ( на відміну від США) населення і роботодавці розташовані однорідно по території. Село в Німеччині - то не є фєрма ( богом забута з чоловіками на конях і рушницями) в США. В нас община з 5 сіл- в яких штук до десяти парикмахерських( і всі з роботою і не по турецьким цінам, а по німецьким), більше, ніж 20 кафе, ресторанів, до грумера записуємось за 2 місяці, до м'ясника із Франкфурта по вихідних люди приїздять- для замовлень по телефону( прям оптових, бо люди за 60 км приїздять і багато купляють) є навіть окреме віконце.

Моя думка, що в Німеччині ( на відміну від Польщі) практично неможливо знайти нетяжку роботу на складі щось упаковувати, чи щось подібне, бо таки роботи максимально діджиталізовані. Знайома людина, вчась в універі, робила практику на Continental в підрозділі, яке виробляє автоелектроніку. На складах є людина за компом. Все. Все інше автоматизоване, якщо щось потрібно, то його приносить автоматична " рука". Тому, мабуть, Польща з точки зору саме робіт на складі- упаковка шоколаду і складання його в коробки, є перспективніше. Ви плутаєте Німеччину і США. В Німеччині ( на відміну від США) населення і роботодавці розташовані однорідно по території. Село в Німеччині - то не є фєрма ( богом забута з чоловіками на конях і рушницями) в США. В нас община з 5 сіл- в яких штук до десяти парикмахерських( і всі з роботою і не по турецьким цінам, а по німецьким), більше, ніж 20 кафе, ресторанів, до грумера записуємось за 2 місяці, до м'ясника із Франкфурта по вихідних люди приїздять- для замовлень по телефону( прям оптових, бо люди за 60 км приїздять і багато купляють) є навіть окреме віконце.Моя думка, що в Німеччині ( на відміну від Польщі) практично неможливо знайти нетяжку роботу на складі щось упаковувати, чи щось подібне, бо таки роботи максимально діджиталізовані. Знайома людина, вчась в універі, робила практику на Continental в підрозділі, яке виробляє автоелектроніку. На складах є людина за компом. Все. Все інше автоматизоване, якщо щось потрібно, то його приносить автоматична " рука". Тому, мабуть, Польща з точки зору саме робіт на складі- упаковка шоколаду і складання його в коробки, є перспективніше.



А, понял.

Я в курсе. Мы работали с немецким заводом, номер 1 в своей специфике в Европе как минимум. 400 тонн продукции в сутки и 12 человек персонала на смене. Операторы, лаборатория и тп. Погрузка автоматическая. А, понял.Я в курсе. Мы работали с немецким заводом, номер 1 в своей специфике в Европе как минимум. 400 тонн продукции в сутки и 12 человек персонала на смене. Операторы, лаборатория и тп. Погрузка автоматическая. rjkz

Повідомлень: 14342 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7559 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:55 Denik написав: gonchik74 написав: Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни. Напевно. В Європі сфера послуг капець яка дорога. Колеса зібрався поміняти на літні - від 200 до 300 зл. З одного боку це один похід до магазину за продуктами, з іншог майже на порядок дорожче, ніж в ненці. Стрижки/масажі/манікюри - дурні ціни.

Скачут по прериям два ковбоя.

Один из них говорит:

- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?

- Спорим! - отвечает другой.

Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.

Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:

- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиное

дерьмо?

Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опять

поскакали.

- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы за

бесплатно дерьма нажрались!



И ВВП Америки вырос на 200 долларов... Скачут по прериям два ковбоя.Один из них говорит:- Спорим на 100 долларов, что я смогу съесть лошадиное дерьмо?- Спорим! - отвечает другой.Первый ковбой съел кучу дерьма и они поскакали дальше.Второму захотелось вернуть деньги, и он сказал:- А давай поспорим на 100 долларов, что я тоже смогу съесть лошадиноедерьмо?Первый согласился. Второй ковбой тоже съел кучу дерьма и они опятьпоскакали.- Слушай, - говорит первый ковбой, - У меня такое чувство, что мы забесплатно дерьма нажрались!И ВВП Америки вырос на 200 долларов...



Что-ж тебя так плющит от Америки?

На ночь перлов медведева пересмотрел?

Или скабееву?

Завязывай и скажи маме, чтобы пульт от телека спрятала на шкаф. Чтобы ты не дотянулся. Что-ж тебя так плющит от Америки?На ночь перлов медведева пересмотрел?Или скабееву?Завязывай и скажи маме, чтобы пульт от телека спрятала на шкаф. Чтобы ты не дотянулся. rjkz

Повідомлень: 14342 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7559 раз. Подякували: 4565 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:57 antey1969 написав: Wisznia2021 написав: Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу. Серед наших ( туристів) біженців дуже поганою рахується робота доглядальницею за старими людьми на фірмі. Таких робіт повно, але з наших не знаю нікого, хто б пішов на таку роботу.

Это очень тяжелая работа, уж поверьте.

В Германии пфлегер может спокойно получать на руки чистыми 2500 евро, но желающих очень мало. Это очень тяжелая работа, уж поверьте.В Германии пфлегер может спокойно получать на руки чистыми 2500 евро, но желающих очень мало.

Знаю, что тяжелая, но:

1. Пару страниц назад писалось, что а Америке можно в 60 лет пройти на такую работу, заработать себе на пенсію и ще до неї і дожити!!! То може не все так погано?

2. Є українські біженці, які повний нуль у всьому, але вони теж від такої роботи лице воротять. Знаю, что тяжелая, но:1. Пару страниц назад писалось, что а Америке можно в 60 лет пройти на такую работу, заработать себе на пенсію и ще до неї і дожити!!! То може не все так погано?2. Є українські біженці, які повний нуль у всьому, але вони теж від такої роботи лице воротять. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в П'ят 24 бер, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 301 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:58 Gastarbaiter написав: antey1969 написав: А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое. А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.

С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет. С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет.

А вам вони прям трудові договори показували, що ви так впевнено пишете? Прикольно слухати, як розказують, що і Німеччині через рік після України працюють за фахом вчителями і лікарями. Непосвященним можна таке по вухах розвішувати. А вам вони прям трудові договори показували, що ви так впевнено пишете? Прикольно слухати, як розказують, що і Німеччині через рік після України працюють за фахом вчителями і лікарями. Непосвященним можна таке по вухах розвішувати. Wisznia2021 Повідомлень: 301 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:20 Wisznia2021 написав: Gastarbaiter написав: antey1969 написав: А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое. А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.

С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет. С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет.

А вам вони прям трудові договори показували, що ви так впевнено пишете? Прикольно слухати, як розказують, що і Німеччині через рік після України працюють за фахом вчителями і лікарями. Непосвященним можна таке по вухах розвішувати. А вам вони прям трудові договори показували, що ви так впевнено пишете? Прикольно слухати, як розказують, що і Німеччині через рік після України працюють за фахом вчителями і лікарями. Непосвященним можна таке по вухах розвішувати.

Только с хорошим немецким.

Наших учителей, кстати, трудоустраивали и без языка по временным договорам для адаптации детей из Украины. Контракты у них закончились, дальше многим не продлили. Теперь им прямой путь до уровня немецкого С1 и только тогда постоянный договор.

Для врачей и медсестер достаточно В2 + экзамен на медицинский немецкий. Знаю клиники, обеспечивших наших медиков стажировкой+проживанием+обучением языку с нуля, - люди уже получили сертификаты В1, начали курс В2.

Наших медсестер пфлегерхаймы в Германии с руками отрывают, если те вдруг решат заняться уходом. Пока медсестры язык не освоили, стараются использовать их по полной. Потому как выучат - сразу уйдут в больницу, там тоже нехватка, но ЗП больше, график лучше и грязной работы меньше. Только с хорошим немецким.Наших учителей, кстати, трудоустраивали и без языка по временным договорам для адаптации детей из Украины. Контракты у них закончились, дальше многим не продлили. Теперь им прямой путь до уровня немецкого С1 и только тогда постоянный договор.Для врачей и медсестер достаточно В2 + экзамен на медицинский немецкий. Знаю клиники, обеспечивших наших медиков стажировкой+проживанием+обучением языку с нуля, - люди уже получили сертификаты В1, начали курс В2.Наших медсестер пфлегерхаймы в Германии с руками отрывают, если те вдруг решат заняться уходом. Пока медсестры язык не освоили, стараются использовать их по полной. Потому как выучат - сразу уйдут в больницу, там тоже нехватка, но ЗП больше, график лучше и грязной работы меньше. antey1969 1

Повідомлень: 11818 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1625 раз. Подякували: 3528 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 495496497498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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