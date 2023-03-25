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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 497498499500>
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:56

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:А вот с финансистами и с юристами как-то не сложилось. Похоже, в Австрии происходит то же самое.

С юристами понятно. А с финансистами-то чего? Помню, сколько коллег поразъехалось по всему миру после 2014 года. США, Канада, Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, ЮК, Италия, Кипр, ОАЭ, Польша, Чехия, Люксембург. Чет все нормально работают по специальности, никто улицы не метет.

дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світу

бо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.

перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-office

по-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?

партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.

тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті :D ). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 10:59

  BIGor написав:Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

класика - більше перспектив - більше труднощів.
у Польщі простіше, але й перспектив менше
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є

Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:16

  Shaman написав:
  BIGor написав:Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

класика - більше перспектив - більше труднощів.
у Польщі простіше, але й перспектив менше

Куда лучше ехать уже давно выяснили мигранты из Турции, Сирии и Афганистана.
Те же самые поляки тоже мигрируют. Основные направления: Британия, Франция, Германия.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:31

  Shaman написав:дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світу

бо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.

перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-office

по-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?

партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.

тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті :D ). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду

Не зрозумів, що мова йшла про топів та партнерів Big4 (які у більшості випадків напевно мають якусь заначку на кілька років "скромного" життя). Чи скоріш про звичайних спеціалістів/керівників нижчої ланки? Ви дійсно вважаєте, що спеціаліст/керівник з відділу звітності/контролінгу/аналізу/планування не може претендувати на аналогічну посаду десь у Європі і що йому потрібен для цього рівень мови С2? Про аудит взагалі мовчу.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:37

  BIGor написав:Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

Там- непросто, як і всюди, доречі. Валили раніше з різних причин, хтось свідомо, розуміючи під чим підписується, хтось- відразу на соціал до кінця життя, бо його тата під час війни в концлагері замордували. Але ж ми говоримо про біженців, чи не так?
По вашому питанню: так, для юристів,вчителів, лікарів, фармацевтів- дуже складно. Є форуми лікарів- мігрантів в інеті, почитайте, або поцікавтеся, що таке державний екзамен у юриста- пару днів не будете вночі спати:)))
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:45

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

класика - більше перспектив - більше труднощів.
у Польщі простіше, але й перспектив менше

Куда лучше ехать уже давно выяснили мигранты из Турции, Сирии и Афганистана.
Те же самые поляки тоже мигрируют. Основные направления: Британия, Франция, Германия.

Ми розмовляємо про те, що мігрують, чи про те, що мігрувавши, отримують майже ту ж роботу, що і на батьківщині? До цього ви писали, що наших лікарів, медсестер розібрали відразу приблизно на ті ж посади. На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:02

Re: Еміграція, заробітчанство

Вы забываете еще один нюанс.
Далеко не все вернувшиеся в Украину получат ту же самую работу, на которой они были заняты до войны.
О том, что разобрали - не писал вообще, откуда такие фантазии? О том, что выучив язык до В2 будут иметь все шансы - да, писал. В Германии грандиозная нехватка квалифицированного медперсонала.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Не зрозумів - тут вважається , що будь-яка людина при достатній наполегливості за рік вивчить мову щоб на щось серйозне претендувати ? При цьому маючи якусь нормальну кваліфікацію в будь-якій сфері ? Що означає як мінімум певний вік ? Ну-ну ...
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:39

  Shaman написав:
  BIGor написав:Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?
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