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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:15
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:Wisznia2021
якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.
валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову
. й перспектив більше. але й все набагато складніше.
Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?
У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
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antey1969
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:34
antey1969 написав:
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У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:40
Faceless написав: Shaman написав:
в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є
Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера
а ви думаєте, багато володіють мовою на С1?
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Shaman
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:45
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світу
бо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.
перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-office
по-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?
партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.
тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті
). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду
Не зрозумів, що мова йшла про топів та партнерів Big4 (які у більшості випадків напевно мають якусь заначку на кілька років "скромного" життя). Чи скоріш про звичайних спеціалістів/керівників нижчої ланки? Ви дійсно вважаєте, що спеціаліст/керівник з відділу звітності/контролінгу/аналізу/планування не може претендувати на аналогічну посаду десь у Європі і що йому потрібен для цього рівень мови С2? Про аудит взагалі мовчу.
спочатку, звісно не може.
може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.
якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
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