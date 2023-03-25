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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:15

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?

У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:34

  antey1969 написав:[
У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.

Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:40

  Faceless написав:
  Shaman написав:в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є

Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера

а ви думаєте, багато володіють мовою на С1? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:45

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світу

бо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.

перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-office

по-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?

партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.

тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті :D ). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду

Не зрозумів, що мова йшла про топів та партнерів Big4 (які у більшості випадків напевно мають якусь заначку на кілька років "скромного" життя). Чи скоріш про звичайних спеціалістів/керівників нижчої ланки? Ви дійсно вважаєте, що спеціаліст/керівник з відділу звітності/контролінгу/аналізу/планування не може претендувати на аналогічну посаду десь у Європі і що йому потрібен для цього рівень мови С2? Про аудит взагалі мовчу.

спочатку, звісно не може.

може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.
якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
Shaman
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