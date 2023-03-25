Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 497498499500 Додано: Суб 25 бер, 2023 15:15 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Wisznia2021 якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене. якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.

валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше. валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі.. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця? Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?

У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.

Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.

Германия уже давно не та, что раньше.

По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.

Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи. У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.Германия уже давно не та, что раньше.По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи. antey1969 1

Повідомлень: 11823 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1627 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 15:34 antey1969 написав: [

У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.

Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.

Германия уже давно не та, что раньше.

По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.

Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи. У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.Германия уже давно не та, что раньше.По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.

Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы? Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы? Gastarbaiter Повідомлень: 2440 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 15:40 Faceless написав: Shaman написав: в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є

Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера

а ви думаєте, багато володіють мовою на С1? а ви думаєте, багато володіють мовою на С1? Shaman

Повідомлень: 2891 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 874 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 15:45 Gastarbaiter написав: Shaman написав: дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світу



бо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.



перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-office



по-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?



партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.



тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті ). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світубо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-officeпо-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду

Не зрозумів, що мова йшла про топів та партнерів Big4 (які у більшості випадків напевно мають якусь заначку на кілька років "скромного" життя). Чи скоріш про звичайних спеціалістів/керівників нижчої ланки? Ви дійсно вважаєте, що спеціаліст/керівник з відділу звітності/контролінгу/аналізу/планування не може претендувати на аналогічну посаду десь у Європі і що йому потрібен для цього рівень мови С2? Про аудит взагалі мовчу. Не зрозумів, що мова йшла про топів та партнерів Big4 (які у більшості випадків напевно мають якусь заначку на кілька років "скромного" життя). Чи скоріш про звичайних спеціалістів/керівників нижчої ланки? Ви дійсно вважаєте, що спеціаліст/керівник з відділу звітності/контролінгу/аналізу/планування не може претендувати на аналогічну посаду десь у Європі і що йому потрібен для цього рівень мови С2? Про аудит взагалі мовчу.

спочатку, звісно не може.



може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.

якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен спочатку, звісно не може.може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен Shaman

Повідомлень: 2891 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 874 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 497498499500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор