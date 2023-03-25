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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:15
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:Wisznia2021
якщо в Німеччині так все складно - чого туди валять наші громадяни? Там що - медом помазано? Важка мова, бюрократія, високі податки, дороге житло, послуги і транспорт. Не сама оптимальна країна для еміграції, як на мене.
валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову
. й перспектив більше. але й все набагато складніше.
Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?
У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
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antey1969
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:34
antey1969 написав:
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У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:40
Faceless написав: Shaman написав:
в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є
Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера
а ви думаєте, багато володіють мовою на С1?
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Shaman
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:45
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
дуже схоже, що ви панове трохи заливаєте. ви хоч скажіть, якого профілю колеги поїхали по світу
бо я знаю декілька кваліфікованих фінансистів, й вони популярно пояснюють чому гроші заробляють тут а не там.
перше мова - щоб працювати там на високій посаді фінансистом, треба мову знати на такому рівні, яка досяжна тільки професійним викладачам. в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є. а так максимум back-office
по-друге освіта - потрібна західна професійна освіта - в нас багато людей зможуть отримати ці дипломи?
партнер в аудиторській фірмі Big4 можете поїхати за кордон працювати партнером, але тих партнерів - кілька десятків на всю країну.
тому залиште байки про колег, які поїхали за кордоном й працюють на співставній посаді - таких людей дуже небагато (якщо це не касир в супермаркеті
). за ті самі гроші - оце вже більш схоже на правду
Не зрозумів, що мова йшла про топів та партнерів Big4 (які у більшості випадків напевно мають якусь заначку на кілька років "скромного" життя). Чи скоріш про звичайних спеціалістів/керівників нижчої ланки? Ви дійсно вважаєте, що спеціаліст/керівник з відділу звітності/контролінгу/аналізу/планування не може претендувати на аналогічну посаду десь у Європі і що йому потрібен для цього рівень мови С2? Про аудит взагалі мовчу.
спочатку, звісно не може.
може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.
якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:52
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
в нас трохи спотворене уявлення про рівень мови, в тому числі те, що тут вважається fluent - й близько таким не є
Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера
а ви думаєте, багато володіють мовою на С1?
Там щось казали про менеджмент вище середнього в області фінансів - якби серед таких чимало, професія сама по собі вимагає
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:00
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Рівня C1 (і вище) вистачить для переважної більшості позицій, і тільки в окремих, виключних випадках треба мати акцент нейтів спікера
а ви думаєте, багато володіють мовою на С1?
Там щось казали про менеджмент вище середнього в області фінансів - якби серед таких чимало, професія сама по собі вимагає
я не буду стверджувати на 100%, але спілкуюся з однією людиною такого рівня. його оцінка - для наших компаній цього рівня достатньо, переговори можна проводити. Але якщо ти будеш претендувати на аналогічну посаду в європейській чи американській компанії - то візьмуть місцевого. нічого особистого, лише бізнес.
й не забуваємо про друге - профільна професійна освіта. у нашій країни не так багато людей з такою освітою.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:00
antey1969 написав:
Вы забываете еще один нюанс.
Далеко не все вернувшиеся в Украину получат ту же самую работу, на которой они были заняты до войны.
О том, что разобрали - не писал вообще, откуда такие фантазии? О том, что выучив язык до В2 будут иметь все шансы - да, писал. В Германии грандиозная нехватка квалифицированного медперсонала.
А те, що треба підтвердити в Німеччині свою кваліфікацію ( не плутати з дипломом) на держ екзаменах мабуть не чули? До рівня мови ще треба професійна термінологія унд лексика. А вона у лікарів- ух! Вже писала про родину- виїхали по єврейській лінії. Жінка в Україні була фармацевт, три роки не їла, не спала, нічого вдома не робила, з дітьми- чоловік, і всюди чоловік- це щоб термінологію здати. Німецьку вивчали ще в Україні до від'їзду.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:16
Gastarbaiter написав: antey1969 написав:
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У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?
Походу с пятёрки, под двушку побреют налогами, не говоря о том, что, где такая ЗП, как правило дорогая аренда. Думаю не меньше косаря. Тож на выходе не так, чтобы очень много останется.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:23
Wisznia2021 написав:
На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.
Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей?
У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:30
fler написав: Wisznia2021 написав:
На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.
Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей?
У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.
не написано, може вона взагалі не вміє писати?
це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко
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