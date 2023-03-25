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Shaman написав:валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.
Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?
У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает. Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад. Германия уже давно не та, что раньше. По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х. Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування. якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂
antey1969 написав:[ У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает. Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад. Германия уже давно не та, что раньше. По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х. Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?
Разница есть, вот только на 5 нужно пахать, а на 1.5 можно пинать. Еще и немецкая система налогообложения этому всячески способствует. Когда квартира досталась от дедушки, коммуналка 200-300 евро, питание еще 400. При этом чтобы получить высшее образование нужно прыгать выше головы уже со среднего школьного возраста. Вижу просто огромную разницу в отношении к работе персонала 40+ и 20+
Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.
Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.
не написано, може вона взагалі не вміє писати?
це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко
Согласно немецкой статистике, работают лишь две трети работоспособных женщин из граждан Германии. А из этих двух третей лишь половина работает на полную занятость. Остальные либо на частичную, либо на безналоговом миниджобе.
може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування. якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂
я ж не проти, кажіть й далі
у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.