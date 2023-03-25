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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 498499500501 Додано: Суб 25 бер, 2023 17:49 antey1969 написав: BIGor написав: Shaman написав: валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше. валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі.. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця? Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?

У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.

Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.

Германия уже давно не та, что раньше.

По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.

Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи. У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.Германия уже давно не та, что раньше.По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.

Вот как раз свежачок на эту тему:

https://youtu.be/5dD_4eW7kfc Вот как раз свежачок на эту тему: Bolt Повідомлень: 1727 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 18:04 Shaman написав: спочатку, звісно не може.



може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.

якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен спочатку, звісно не може.може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен

Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂 Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂 Gastarbaiter Повідомлень: 2441 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 18:13 Gastarbaiter написав: antey1969 написав: [

У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.

Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.

Германия уже давно не та, что раньше.

По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.

Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи. У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.Германия уже давно не та, что раньше.По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.

Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы? Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?

Разница есть, вот только на 5 нужно пахать, а на 1.5 можно пинать.

Еще и немецкая система налогообложения этому всячески способствует.

Когда квартира досталась от дедушки, коммуналка 200-300 евро, питание еще 400.

При этом чтобы получить высшее образование нужно прыгать выше головы уже со среднего школьного возраста.

Вижу просто огромную разницу в отношении к работе персонала 40+ и 20+ Разница есть, вот только на 5 нужно пахать, а на 1.5 можно пинать.Еще и немецкая система налогообложения этому всячески способствует.Когда квартира досталась от дедушки, коммуналка 200-300 евро, питание еще 400.При этом чтобы получить высшее образование нужно прыгать выше головы уже со среднего школьного возраста.Вижу просто огромную разницу в отношении к работе персонала 40+ и 20+ antey1969 1

Повідомлень: 11825 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1627 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 18:19 Shaman написав: fler написав: Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати. На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.

Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік. Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей?У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.

не написано, може вона взагалі не вміє писати?



це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко не написано, може вона взагалі не вміє писати?це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко

Согласно немецкой статистике, работают лишь две трети работоспособных женщин из граждан Германии. А из этих двух третей лишь половина работает на полную занятость. Остальные либо на частичную, либо на безналоговом миниджобе. Согласно немецкой статистике, работают лишь две трети работоспособных женщин из граждан Германии. А из этих двух третей лишь половина работает на полную занятость. Остальные либо на частичную, либо на безналоговом миниджобе. antey1969 1

Повідомлень: 11825 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1627 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 18:20 Gastarbaiter написав: Shaman написав: спочатку, звісно не може.



може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.

якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен спочатку, звісно не може.може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен

Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂 Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂

я ж не проти, кажіть й далі



у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.



чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете я ж не проти, кажіть й даліу вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете Shaman

Повідомлень: 2899 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 498499500501 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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