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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:49

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.

Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?

У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.

Вот как раз свежачок на эту тему:
https://youtu.be/5dD_4eW7kfc
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:04

  Shaman написав:спочатку, звісно не може.

може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.
якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен

Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:13

  Gastarbaiter написав:
  antey1969 написав:[
У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает.
Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад.
Германия уже давно не та, что раньше.
По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х.
Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.

Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?

Разница есть, вот только на 5 нужно пахать, а на 1.5 можно пинать.
Еще и немецкая система налогообложения этому всячески способствует.
Когда квартира досталась от дедушки, коммуналка 200-300 евро, питание еще 400.
При этом чтобы получить высшее образование нужно прыгать выше головы уже со среднего школьного возраста.
Вижу просто огромную разницу в отношении к работе персонала 40+ и 20+
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:19

  Shaman написав:
  fler написав:
  Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.

Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? :roll: У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.

не написано, може вона взагалі не вміє писати? :D

це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко

Согласно немецкой статистике, работают лишь две трети работоспособных женщин из граждан Германии. А из этих двух третей лишь половина работает на полную занятость. Остальные либо на частичную, либо на безналоговом миниджобе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:20

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:спочатку, звісно не може.

може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування.
якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен

Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂

я ж не проти, кажіть й далі :D

у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.

чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете ;)
Shaman
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