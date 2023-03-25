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Shaman написав:валять, тому що багата країна, рівень допомоги вищій, ніж у Польщі. можна рік отримувати допомогу й вивчати мову. й перспектив більше. але й все набагато складніше.
Цікаво, хто оплачує це, напевно якийсь німець має працювати за себе, і за того смуглого брата з Сирії. У сирійця то перспективи круті, а у цього німця?
У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает. Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад. Германия уже давно не та, что раньше. По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х. Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування. якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂
antey1969 написав:[ У немцев и так все в шоколаде. У них благодаря социалу дошло до того, что молодежь вообще работать не желает. Приличное жилье у родителей есть - считай тысяч на 200-300 евро как минимум наследства уже можно рассчитывать. А есть еще бабушки-дедушки. Есть семьи с полями и лесами в собственности, Работающие в амтах на от...бись вообще больше ничего делать не хотят, и тащат туда своих чад. Германия уже давно не та, что раньше. По ощущениям, Германия для своих граждан сейчас что-то типа совка начала 80-х. Минимум получишь что работая, что плюя в потолок. С другой стороны много заработать тоже никто не даст. И это фактически убивает все стимулы для немецкой молодежи.
Получать 2000 евро или 5000 - вообще никакой разницы?
Разница есть, вот только на 5 нужно пахать, а на 1.5 можно пинать. Еще и немецкая система налогообложения этому всячески способствует. Когда квартира досталась от дедушки, коммуналка 200-300 евро, питание еще 400. При этом чтобы получить высшее образование нужно прыгать выше головы уже со среднего школьного возраста. Вижу просто огромную разницу в отношении к работе персонала 40+ и 20+
Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.
Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.
не написано, може вона взагалі не вміє писати?
це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко
Согласно немецкой статистике, работают лишь две трети работоспособных женщин из граждан Германии. А из этих двух третей лишь половина работает на полную занятость. Остальные либо на частичную, либо на безналоговом миниджобе.
може через років 5-10. бо потрібно а) мова б) профільна освіта країни перебування. якраз за 2-5 років отримаєш освіту, й можна йти працювати на спеціаліста, ще через 3-5 років можна стати керівником. й так, рівень В2 мінімум потрібен
Ну добре, вмовили. Скажу усім, щоб звільнялися, йшли у місцевий ВНЗ за освітою, а поки що хай на складах та касах попрацюють. Повинні послухати. Хіба що тий, що вже CFO, може поопиратися. 😂😂😂
я ж не проти, кажіть й далі
у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.
antey1969 написав:Вы забываете еще один нюанс. Далеко не все вернувшиеся в Украину получат ту же самую работу, на которой они были заняты до войны. О том, что разобрали - не писал вообще, откуда такие фантазии? О том, что выучив язык до В2 будут иметь все шансы - да, писал. В Германии грандиозная нехватка квалифицированного медперсонала.
Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.
Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.
Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.
Троє дітей дорослих, приблизно, 27,25,24. На курси їздить на машині, то ж, не дурна- інакше б на права не здала. Багато голосних букв глотає, Але то проблема у всіх арабів, індусів/ афганців, сирійці- мабуть, в їх мові підряд приголосні букви йдуть в словах і їм голосні тяжко вимовляти. В неї дуже гарний словниковий багаж, розуміння мови гарне. На своїй мови пише, але на німецькій- ні- привітання/ прощання написати не може.