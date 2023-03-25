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#<1 ... 499500501502 Додано: Суб 25 бер, 2023 22:30 akurt написав: Denik написав: Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.

Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову. Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову.

Езопівською мовою написано Перекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше). Езопівською мовою написаноПерекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше). fler

Повідомлень: 3688 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1108 раз. Подякували: 1264 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 22:49 Shaman написав: fler написав: Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати. На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.

Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік. Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей?У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.

не написано, може вона взагалі не вміє писати?



це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко не написано, може вона взагалі не вміє писати?це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко



Зависит от потребностей и состава семьи.

Просто когда один работает, то может на жизнь хватать, а на скирдовать - не очень. Или скирдование небольшое.

В любом случае, когда второй супруг работает, то там некислый плюс получается.

В Украине средний доход не подразумевает радикального улучшения финансового положения семьи, поэтому особого смысла в работе второго супруга нет.

Чтобы было наглядно, на год для семьи из 4 взрослых и 2-х детей минимально в НЙ надо где-то 42 тысячи, это около 50 куе дохода. Это 25 долларов в час - не самая-самая начальная зарплата, но где-то так. Невысокая.

Допустим, пусть и будет эта зп.

Если второй супруг тоже работает на 25 в час, то в год порядка 40 куе остается.

Там не совсем линейная зависимость - налоги прогрессивные да и при доходе менее 56 куе в год, налоговый возврат на 2-х детей будет около 10+ куе. Зависит от потребностей и состава семьи.Просто когда один работает, то может на жизнь хватать, а на скирдовать - не очень. Или скирдование небольшое.В любом случае, когда второй супруг работает, то там некислый плюс получается.В Украине средний доход не подразумевает радикального улучшения финансового положения семьи, поэтому особого смысла в работе второго супруга нет.Чтобы было наглядно, на год для семьи из 4 взрослых и 2-х детей минимально в НЙ надо где-то 42 тысячи, это около 50 куе дохода. Это 25 долларов в час - не самая-самая начальная зарплата, но где-то так. Невысокая.Допустим, пусть и будет эта зп.Если второй супруг тоже работает на 25 в час, то в год порядка 40 куе остается.Там не совсем линейная зависимость - налоги прогрессивные да и при доходе менее 56 куе в год, налоговый возврат на 2-х детей будет около 10+ куе. rjkz

Повідомлень: 14348 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 23:02 akurt написав: Denik написав: Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.

Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову. Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову.



Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.

Это закономерно. Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.Это закономерно. rjkz

Повідомлень: 14348 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 499500501502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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