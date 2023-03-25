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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:30

  akurt написав:
  Denik написав:Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.

Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову.

Езопівською мовою написано :wink: Перекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше).
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:49

  Shaman написав:
  fler написав:
  Wisznia2021 написав: На курсах є жінка, 49 років, 25 з них в Німеччині, туркиня, розмовляє, розуміє, писати зовсім не вміє: звісно, що люди з Турції і Сомалі знають куди краще мігрувати.

Тобто по приїзду в Німеччину їй було 24 роки і за наступні 25 років вона так і не навчилася писати німецькою мовою. Мабуть у неї троє дітей? :roll: У турків здебільшого не прийнято, щоб жінка працювала. Вона має сидіти вдома, займатися дітьми. Всі інші питання вирішує чоловік.

не написано, може вона взагалі не вміє писати? :D

це в Туреччині прийнято. в Європі народ підлаштовується під країну перебування. тут, як й в Америці, я гадаю потрібно, щоб працювали обидва члени сім'ї - бо інакше важко


Зависит от потребностей и состава семьи.
Просто когда один работает, то может на жизнь хватать, а на скирдовать - не очень. Или скирдование небольшое.
В любом случае, когда второй супруг работает, то там некислый плюс получается.
В Украине средний доход не подразумевает радикального улучшения финансового положения семьи, поэтому особого смысла в работе второго супруга нет.
Чтобы было наглядно, на год для семьи из 4 взрослых и 2-х детей минимально в НЙ надо где-то 42 тысячи, это около 50 куе дохода. Это 25 долларов в час - не самая-самая начальная зарплата, но где-то так. Невысокая.
Допустим, пусть и будет эта зп.
Если второй супруг тоже работает на 25 в час, то в год порядка 40 куе остается.
Там не совсем линейная зависимость - налоги прогрессивные да и при доходе менее 56 куе в год, налоговый возврат на 2-х детей будет около 10+ куе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 23:02

  akurt написав:
  Denik написав:Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.

Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову.


Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.
Это закономерно.
rjkz
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  #<1 ... 499500501502
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