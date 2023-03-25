Езопівською мовою написано Перекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше).
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:30
Езопівською мовою написано Перекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше).
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:49
Зависит от потребностей и состава семьи.
Просто когда один работает, то может на жизнь хватать, а на скирдовать - не очень. Или скирдование небольшое.
В любом случае, когда второй супруг работает, то там некислый плюс получается.
В Украине средний доход не подразумевает радикального улучшения финансового положения семьи, поэтому особого смысла в работе второго супруга нет.
Чтобы было наглядно, на год для семьи из 4 взрослых и 2-х детей минимально в НЙ надо где-то 42 тысячи, это около 50 куе дохода. Это 25 долларов в час - не самая-самая начальная зарплата, но где-то так. Невысокая.
Допустим, пусть и будет эта зп.
Если второй супруг тоже работает на 25 в час, то в год порядка 40 куе остается.
Там не совсем линейная зависимость - налоги прогрессивные да и при доходе менее 56 куе в год, налоговый возврат на 2-х детей будет около 10+ куе.
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:02
Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.
Это закономерно.
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|