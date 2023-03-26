Езопівською мовою написано Перекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше).
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Додано: Суб 25 бер, 2023 22:30
Езопівською мовою написано Перекладаю. Виїхала людина з високою посадою (напр., начальник якогось департаменту МОЗ). ВідповіднІ посади (там куди він виїхав) вже були зайняті (тому йому довелось обирати щось інше).
Додано: Суб 25 бер, 2023 22:49
Зависит от потребностей и состава семьи.
Просто когда один работает, то может на жизнь хватать, а на скирдовать - не очень. Или скирдование небольшое.
В любом случае, когда второй супруг работает, то там некислый плюс получается.
В Украине средний доход не подразумевает радикального улучшения финансового положения семьи, поэтому особого смысла в работе второго супруга нет.
Чтобы было наглядно, на год для семьи из 4 взрослых и 2-х детей минимально в НЙ надо где-то 42 тысячи, это около 50 куе дохода. Это 25 долларов в час - не самая-самая начальная зарплата, но где-то так. Невысокая.
Допустим, пусть и будет эта зп.
Если второй супруг тоже работает на 25 в час, то в год порядка 40 куе остается.
Там не совсем линейная зависимость - налоги прогрессивные да и при доходе менее 56 куе в год, налоговый возврат на 2-х детей будет около 10+ куе.
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:02
Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.
Это закономерно.
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:35
Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.
Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте?
Додано: Нед 26 бер, 2023 00:28
Да и с корпфином так. Конечно сейчас еще играет роль фактор поддержки украинцев
Додано: Нед 26 бер, 2023 10:42
оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.
IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії? й цікаво рівень, з якого вони поїхали
але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.
й не забувайте, що по-перше, якщо людина тривалий час попрацювала в аудиті - це кваліфіковані специ (бо інших просто на вихід). й освіта - гарні специ за три роки осягають ACCA - так з такою кваліфікацією можна працювати
загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах
й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують
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