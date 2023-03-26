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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:02
akurt написав: Denik написав:Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.
Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову.
Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.
Это закономерно.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 23:35
Shaman написав:
я ж не проти, кажіть й далі
у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.
чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете
Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.
Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 00:28
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
я ж не проти, кажіть й далі
у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.
чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете
Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.
Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих.
Да и с корпфином так. Конечно сейчас еще играет роль фактор поддержки украинцев
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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:42
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
я ж не проти, кажіть й далі
у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.
чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете
Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.
Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте?
оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.
IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?
й цікаво рівень, з якого вони поїхали
але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.
й не забувайте, що по-перше, якщо людина тривалий час попрацювала в аудиті - це кваліфіковані специ (бо інших просто на вихід). й освіта - гарні специ за три роки осягають ACCA - так з такою кваліфікацією можна працювати
загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах
й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують
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Shaman
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Додано: Нед 26 бер, 2023 11:48
Shaman написав:
й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують
Ви смієтесь? Що за приколи пішли
.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 12:42
Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
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Bolt
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Додано: Нед 26 бер, 2023 12:48
Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу
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Faceless
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Додано: Нед 26 бер, 2023 13:09
stm написав: Bolt написав:
Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны
...а потім приходить 2008 рік:)))
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