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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 501502503504> Додано: Суб 25 бер, 2023 23:02 akurt написав: Denik написав: Багато хто з високими посадами виїхав. Відповідно посади вже були зайнятими.

Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову. Якщо можна, то перекладіть ці фрази на зрозумілу людську мову.



Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.

Это закономерно. Наверное, имелось ввиду, что если условный начальник отдела чего-то там выехал/ла в ЕС, то на его/ее место уже кто-то сел и не факт, что по возвращении с него встанет, чтобы уступить путешественнику.Это закономерно. rjkz

Повідомлень: 14348 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7558 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 бер, 2023 23:35 Shaman написав: я ж не проти, кажіть й далі



у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.



чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете я ж не проти, кажіть й даліу вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете

Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.

Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте? Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте? Gastarbaiter Повідомлень: 2442 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 00:28 Gastarbaiter написав: Shaman написав: я ж не проти, кажіть й далі



у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.



чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете я ж не проти, кажіть й даліу вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете

Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.

Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих.



Да и с корпфином так. Конечно сейчас еще играет роль фактор поддержки украинцев Да и с корпфином так. Конечно сейчас еще играет роль фактор поддержки украинцев adeges Повідомлень: 4194 З нами з: 14.03.06 Подякував: 366 раз. Подякували: 924 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 10:42 Gastarbaiter написав: Shaman написав: я ж не проти, кажіть й далі



у вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.



чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете я ж не проти, кажіть й даліу вас не фірма, а якась прям кузня кадрів - всі хто не поїхав, так в десяти країнах CFO відразу влаштувались.чи ви якийсь суттєві подробиці не пишете

Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.

Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте? Я ніколи не казав, що усі поїхали працювати CFO. Навпаки, одразу CFO ніхто не поїхав. Але вони і в Україні не були CFO, не треба перекручувати. Я казав, що люди поїхали приблизно на такі самі посади, які в них були в Україні. Може на грейд нижче. Ось і усе. Впевнений, що ніхто з них іншої мови, крім англійської, не знав на той момент.Ця кузня кадрів називається аудит. І більшість таки спочатку саме в аудит і поїхали. Але були й такі, що поїхали на інші посади. Ось і усе. Тому я впевнений, що людина з освітою (навіть українською), якимось досвідом та достатнім рівнем англійської (для нашої праці не треба вільного володіння, достатньо професійної лексики, яка вчиться за пару місяців - з власного досвіду) може (не повинна, але цілком може) знайти собі працю за фахом без істотного зниження рівня в більшості країн Європи. І мою впевненість підтверджується власним досвідом та досвідом пари десятків знайомих. А скільки у вас знайомих з подібним рівнем освіти, фахом та мовою, які безуспішно побували працевлаштуватися в іншій країні, що ви так категорично заперечуєте?

оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.



IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії? й цікаво рівень, з якого вони поїхали



але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.



й не забувайте, що по-перше, якщо людина тривалий час попрацювала в аудиті - це кваліфіковані специ (бо інших просто на вихід). й освіта - гарні специ за три роки осягають ACCA - так з такою кваліфікацією можна працювати



загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах



й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?й цікаво рівень, з якого вони поїхалиале все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.й не забувайте, що по-перше, якщо людина тривалий час попрацювала в аудиті - це кваліфіковані специ (бо інших просто на вихід). й освіта - гарні специ за три роки осягають ACCA - так з такою кваліфікацією можна працюватизагалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадахй головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують Shaman

Повідомлень: 2904 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 11:48 Shaman написав: й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують й головне - аудиторів Big4

Ви смієтесь? Що за приколи пішли . Ви смієтесь? Що за приколи пішли BIGor

Повідомлень: 7410 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 12:42 Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Bolt Повідомлень: 1729 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 12:43 Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны stm

Повідомлень: 3688 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 12:48 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу Faceless

Модератор Повідомлень: 32810 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1376 раз. Подякували: 7703 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 13:09 stm написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны

...а потім приходить 2008 рік:))) ...а потім приходить 2008 рік:))) Wisznia2021 Повідомлень: 309 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 13:54 Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

От тут можете почитати https://www.vnutri.org/ernst-young/ От тут можете почитати BIGor

Повідомлень: 7410 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 501502503504> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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