RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:02

Faceless По темі щось є сказати?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7410
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:37

  BIGor написав:
  Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

От тут можете почитати https://www.vnutri.org/ernst-young/

Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏
Bolt
 
Повідомлень: 1729
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 501502503504
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.