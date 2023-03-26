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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:37

  BIGor написав:
  Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

От тут можете почитати https://www.vnutri.org/ernst-young/

Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:50

  stm написав:
  Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны ;)

насправді, трохи не так.

український аудит спеціалізується на тому, що за законом потрібен аудиторський звіт - тому більшість підтверджує наявний звіт, не надто заморочуючись - більше перевіряють наявність документів. обов'язково вкажуть якийсь помилки, зазвичай не надто суттєві. керівників та власників не надто цікавить цей звіт.

так званий Big4 - міжнародний аудит. тут по-перше, зазвичай перевіряють звіт за МСФО (хоча формально на великих компаніях у нас у всіх МСФО). й тут більше перевірка йде на відповідність заявлених цифр реальному стану речей - заборгованість, залишки, надходження-витрати, прибуток. тут витрачають набагато більше часу й доволі цікаві алгоритми перевірки. й вартість відповідна. але якщо у компанії є позитивний звіт Big4 - це з високою вірогідністю (не 100%) говорить про те, що цифри у звіті більш-менш відповідають дійсності. аудитори Big4 можуть й не надати позитивний звіт. компанії, які працюють за схемою тут показуємо, тут не показуємо - навіть не намагаються робити цей аудит - вони його не пройдуть.

до речі цей позитивний звіт також не для власників, вони й так знають, що діється у компанії. а ось відхилення від звітності - це вже може зацікавити. а більше для банків, які кредитують (зазвичай іноземних), та як підтвердження для міноритарних власників (це вже теж більше для закордонних компаній), в України не надто розповсюджено.

якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 26 бер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:53

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

От тут можете почитати https://www.vnutri.org/ernst-young/

Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏

був такий випадок - банкрутство компанії Enron 2001 року. але аудиторська компанія Arthur Andersen теж припинила своє існування внаслідок цього. й Big5 стала Big4.

й ніхто нічого не встиг, просто компанія працювала в збиток, але вдало це маскувала в звітності.

в України - це Приватбанк. Де як виявилося, переважна більшість кредитів була видана пов'язаним компаніям без належного застави. суди досі йдуть, 150 ярдів грн поки що не повернуто. Але PwC звітність Приватбанку затверджувала - якось розпитаю, що ж це врешті решт було :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:07

  BIGor написав:
  Shaman написав:й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують ;)

Ви смієтесь? Що за приколи пішли :D .

а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?

там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.

й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:22

  Faceless написав:
Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:28

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують ;)

Ви смієтесь? Що за приколи пішли :D .

а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?

там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.

й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть.

Патогонна рабська система і бидло-укроменеджмент. Я дуже щасливий що позбувся цього. В ІТ в порівнянно з цим все по іншому. І доходи набагато більші, і гемору менше. Хоча вкалувати і тут треба, але після консалтингу - це просто відпочинок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:37

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.

"хорошо там где мы есть,
а где нас нет - там плохо" (с)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:43

  Shaman написав:"хорошо там где мы есть,
а где нас нет - там плохо" (с)

Це до чого? Ви в якій країні живете?
BIGor
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