Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 501502503504 Додано: Нед 26 бер, 2023 14:37 BIGor написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

От тут можете почитати https://www.vnutri.org/ernst-young/ От тут можете почитати

Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏 Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏 Bolt Повідомлень: 1729 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 14:50 stm написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны

насправді, трохи не так.



український аудит спеціалізується на тому, що за законом потрібен аудиторський звіт - тому більшість підтверджує наявний звіт, не надто заморочуючись - більше перевіряють наявність документів. обов'язково вкажуть якийсь помилки, зазвичай не надто суттєві. керівників та власників не надто цікавить цей звіт.



так званий Big4 - міжнародний аудит. тут по-перше, зазвичай перевіряють звіт за МСФО (хоча формально на великих компаніях у нас у всіх МСФО). й тут більше перевірка йде на відповідність заявлених цифр реальному стану речей - заборгованість, залишки, надходження-витрати, прибуток. тут витрачають набагато більше часу й доволі цікаві алгоритми перевірки. й вартість відповідна. але якщо у компанії є позитивний звіт Big4 - це з високою вірогідністю (не 100%) говорить про те, що цифри у звіті більш-менш відповідають дійсності. аудитори Big4 можуть й не надати позитивний звіт. компанії, які працюють за схемою тут показуємо, тут не показуємо - навіть не намагаються робити цей аудит - вони його не пройдуть.



до речі цей позитивний звіт також не для власників, вони й так знають, що діється у компанії. а ось відхилення від звітності - це вже може зацікавити. а більше для банків, які кредитують (зазвичай іноземних), та як підтвердження для міноритарних власників (це вже теж більше для закордонних компаній), в України не надто розповсюджено.



якось так насправді, трохи не так.український аудит спеціалізується на тому, що за законом потрібен аудиторський звіт - тому більшість підтверджує наявний звіт, не надто заморочуючись - більше перевіряють наявність документів. обов'язково вкажуть якийсь помилки, зазвичай не надто суттєві. керівників та власників не надто цікавить цей звіт.так званий Big4 - міжнародний аудит. тут по-перше, зазвичай перевіряють звіт за МСФО (хоча формально на великих компаніях у нас у всіх МСФО). й тут більше перевірка йде на відповідність заявлених цифр реальному стану речей - заборгованість, залишки, надходження-витрати, прибуток. тут витрачають набагато більше часу й доволі цікаві алгоритми перевірки. й вартість відповідна. але якщо у компанії є позитивний звіт Big4 - це з високою вірогідністю (не 100%) говорить про те, що цифри у звіті більш-менш відповідають дійсності. аудитори Big4 можуть й не надати позитивний звіт. компанії, які працюють за схемою тут показуємо, тут не показуємо - навіть не намагаються робити цей аудит - вони його не пройдуть.до речі цей позитивний звіт також не для власників, вони й так знають, що діється у компанії. а ось відхилення від звітності - це вже може зацікавити. а більше для банків, які кредитують (зазвичай іноземних), та як підтвердження для міноритарних власників (це вже теж більше для закордонних компаній), в України не надто розповсюджено.якось так Востаннє редагувалось Shaman в Нед 26 бер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 14:53 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...

От тут можете почитати https://www.vnutri.org/ernst-young/ От тут можете почитати

Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏 Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏

був такий випадок - банкрутство компанії Enron 2001 року. але аудиторська компанія Arthur Andersen теж припинила своє існування внаслідок цього. й Big5 стала Big4.



й ніхто нічого не встиг, просто компанія працювала в збиток, але вдало це маскувала в звітності.



в України - це Приватбанк. Де як виявилося, переважна більшість кредитів була видана пов'язаним компаніям без належного застави. суди досі йдуть, 150 ярдів грн поки що не повернуто. Але PwC звітність Приватбанку затверджувала - якось розпитаю, що ж це врешті решт було був такий випадок - банкрутство компанії Enron 2001 року. але аудиторська компанія Arthur Andersen теж припинила своє існування внаслідок цього. й Big5 стала Big4.й ніхто нічого не встиг, просто компанія працювала в збиток, але вдало це маскувала в звітності.в України - це Приватбанк. Де як виявилося, переважна більшість кредитів була видана пов'язаним компаніям без належного застави. суди досі йдуть, 150 ярдів грн поки що не повернуто. Але PwC звітність Приватбанку затверджувала - якось розпитаю, що ж це врешті решт було Shaman

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 15:07 BIGor написав: Shaman написав: й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують й головне - аудиторів Big4

Ви смієтесь? Що за приколи пішли . Ви смієтесь? Що за приколи пішли

а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?



там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.



й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть. а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть. Shaman

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 17:22 Faceless написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя. В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя. BIGor

Повідомлень: 7412 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 17:28 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують й головне - аудиторів Big4

Ви смієтесь? Що за приколи пішли . Ви смієтесь? Що за приколи пішли

а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?



там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.



й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть. а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть.

Патогонна рабська система і бидло-укроменеджмент. Я дуже щасливий що позбувся цього. В ІТ в порівнянно з цим все по іншому. І доходи набагато більші, і гемору менше. Хоча вкалувати і тут треба, але після консалтингу - це просто відпочинок. Патогонна рабська система і бидло-укроменеджмент. Я дуже щасливий що позбувся цього. В ІТ в порівнянно з цим все по іншому. І доходи набагато більші, і гемору менше. Хоча вкалувати і тут треба, але після консалтингу - це просто відпочинок. BIGor

Повідомлень: 7412 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 17:37 BIGor написав: Faceless написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя. В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.

"хорошо там где мы есть,

а где нас нет - там плохо" (с) "хорошо там где мы есть,а где нас нет - там плохо" (с) Shaman

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 877 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 17:43 Shaman написав: "хорошо там где мы есть,

а где нас нет - там плохо" (с) "хорошо там где мы есть,а где нас нет - там плохо" (с)

Це до чого? Ви в якій країні живете? Це до чого? Ви в якій країні живете? BIGor

Повідомлень: 7412 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 501502503504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 0 гостейМодератори: Faceless