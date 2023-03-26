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Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Нужным делом, когда собственнику директора ездят по ушам как всё хорошо развивается, независимый аудит показывает слабые стороны
насправді, трохи не так.
український аудит спеціалізується на тому, що за законом потрібен аудиторський звіт - тому більшість підтверджує наявний звіт, не надто заморочуючись - більше перевіряють наявність документів. обов'язково вкажуть якийсь помилки, зазвичай не надто суттєві. керівників та власників не надто цікавить цей звіт.
так званий Big4 - міжнародний аудит. тут по-перше, зазвичай перевіряють звіт за МСФО (хоча формально на великих компаніях у нас у всіх МСФО). й тут більше перевірка йде на відповідність заявлених цифр реальному стану речей - заборгованість, залишки, надходження-витрати, прибуток. тут витрачають набагато більше часу й доволі цікаві алгоритми перевірки. й вартість відповідна. але якщо у компанії є позитивний звіт Big4 - це з високою вірогідністю (не 100%) говорить про те, що цифри у звіті більш-менш відповідають дійсності. аудитори Big4 можуть й не надати позитивний звіт. компанії, які працюють за схемою тут показуємо, тут не показуємо - навіть не намагаються робити цей аудит - вони його не пройдуть.
до речі цей позитивний звіт також не для власників, вони й так знають, що діється у компанії. а ось відхилення від звітності - це вже може зацікавити. а більше для банків, які кредитують (зазвичай іноземних), та як підтвердження для міноритарних власників (це вже теж більше для закордонних компаній), в України не надто розповсюджено.
якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 26 бер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Читав про щось подібне, то коли, незалежний аудит малює А+, а через декілька місяців компанія банкрутує. Але потрібні люди встигають добре продати свої акції... 😏
був такий випадок - банкрутство компанії Enron 2001 року. але аудиторська компанія Arthur Andersen теж припинила своє існування внаслідок цього. й Big5 стала Big4.
й ніхто нічого не встиг, просто компанія працювала в збиток, але вдало це маскувала в звітності.
в України - це Приватбанк. Де як виявилося, переважна більшість кредитів була видана пов'язаним компаніям без належного застави. суди досі йдуть, 150 ярдів грн поки що не повернуто. Але PwC звітність Приватбанку затверджувала - якось розпитаю, що ж це врешті решт було
Shaman написав:й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують
Ви смієтесь? Що за приколи пішли .
а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?
там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.
й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть.
Shaman написав:й головне - аудиторів Big4 й тут непогано харчують
Ви смієтесь? Що за приколи пішли .
а чого ви так негативно ставитесь - працювати в аудиті? й що не влаштувало? з якої посади пішли?
там два негативних моменти - ненормований робочий час, це треба розуміти, якщо йдеш туди працювати - 6 вечора й додому - це не для цих компаній.
й другий відносно негативний - треба постійно вчитися та розвиватися, знайти собі тепле містечко й не відсвічувати не вийде. навіщо вони щороку роблять новий набір молоді? за деякий час не піднявся на наступну шаблинку - тебе з компанію так чи інакше приберуть.
Патогонна рабська система і бидло-укроменеджмент. Я дуже щасливий що позбувся цього. В ІТ в порівнянно з цим все по іншому. І доходи набагато більші, і гемору менше. Хоча вкалувати і тут треба, але після консалтингу - це просто відпочинок.