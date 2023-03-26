це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.
а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35
це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.
а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон
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