Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 502503504505 Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35 BIGor написав: Shaman написав: "хорошо там где мы есть,

а где нас нет - там плохо" (с) "хорошо там где мы есть,а где нас нет - там плохо" (с)

Це до чого? Ви в якій країні живете? Це до чого? Ви в якій країні живете?

це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.



а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон Shaman

Повідомлень: 2916 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 880 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 22:22 BIGor написав: Faceless написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя. В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.

Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система))) Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система))) gonchik74

Повідомлень: 208 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 23:06 gonchik74 в кожного своя голова на плечах. Якщо погані умови або не подобається - треба міняти. BIGor

Повідомлень: 7415 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 09:22 Re: Еміграція, заробітчанство Декларации сами сдаёте или бухгалтер?

Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.

Не дай бг резиком стать beee

Повідомлень: 518 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 502503504505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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