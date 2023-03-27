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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35

  BIGor написав:
  Shaman написав:"хорошо там где мы есть,
а где нас нет - там плохо" (с)

Це до чого? Ви в якій країні живете?

це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.

а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 22:22

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.

Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:06

gonchik74 в кожного своя голова на плечах. Якщо погані умови або не подобається - треба міняти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:26

  beee написав:Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать

Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:03

  gonchik74 написав:
  beee написав:Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать

Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)

Найцікавіше, що мова й була саме про дохід - за послуги перекладу :mrgreen:
Faceless
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