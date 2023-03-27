це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.
а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35
це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.
а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон
Додано: Нед 26 бер, 2023 22:22
Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система)))
Додано: Нед 26 бер, 2023 23:06
gonchik74 в кожного своя голова на плечах. Якщо погані умови або не подобається - треба міняти.
Додано: Пон 27 бер, 2023 09:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:26
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
Додано: Пон 27 бер, 2023 17:03
Найцікавіше, що мова й була саме про дохід - за послуги перекладу
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