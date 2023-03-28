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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35
BIGor написав: Shaman написав:
"хорошо там где мы есть,
а где нас нет - там плохо" (с)
Це до чого? Ви в якій країні живете?
це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.
а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон
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Shaman
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:22
BIGor написав: Faceless написав:
Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу
В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.
Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система)))
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gonchik74
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Додано: Нед 26 бер, 2023 23:06
gonchik74 в кожного своя голова на плечах. Якщо погані умови або не подобається - треба міняти.
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BIGor
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:22
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
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beee
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:26
beee написав:
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
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gonchik74
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:03
gonchik74 написав: beee написав:
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
Найцікавіше, що мова й була саме про дохід - за послуги перекладу
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Faceless
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:01
Natt написав: vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
Не знаю, пока по Германии таких предпосылок не вижу.
Начинаются родительские собрания с планами на лето.
Никто из знакомых еще не упоминал, что кто-то из их школы будет по окончании весенних каникул или учебного года возвращаться назад. Скорее всего это никак не связано. Те кто собираются назад, особого внимания на школьный процесс в Германии не обращают. Тем более, что большинство детей еще и онлайн в украинских школах учатся.
Иногда доходит до смешного: в украинской школе в пятом классе, а здесь в четвертом(с уровнем материала как у нас во втором-третьем классах) или вообще здесь в 10м классе гимназии, а у нас на первом курсе университета.
Хотя, может пока молчат. Летом будет видно.
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antey1969
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:27
antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка?
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vitaliian
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:43
vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:03
antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Я ж не спорю, просто интересно как это возможно. Я по русски химию не очень понимал.
nmd написав: iva64 написав:
Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:
- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;
- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;
- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;
- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;
- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;
- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;
- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;
- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;
- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;
- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;
- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.
Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.
Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.
хто буде добудовувати за КМБ ?
Столица
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vitaliian
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