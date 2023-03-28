Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 503504505506507> Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35 BIGor написав: Shaman написав: "хорошо там где мы есть,

а где нас нет - там плохо" (с) "хорошо там где мы есть,а где нас нет - там плохо" (с)

Це до чого? Ви в якій країні живете? Це до чого? Ви в якій країні живете?

це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.



а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон Shaman

Повідомлень: 2915 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 881 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 22:22 BIGor написав: Faceless написав: Bolt написав: Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують... Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу

В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя. В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.

Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система))) Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система))) gonchik74

Повідомлень: 209 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 бер, 2023 23:06 gonchik74 в кожного своя голова на плечах. Якщо погані умови або не подобається - треба міняти. BIGor

Повідомлень: 7415 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 09:22 Re: Еміграція, заробітчанство Декларации сами сдаёте или бухгалтер?

Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.

Не дай бг резиком стать beee

Повідомлень: 522 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 16:26 beee написав: Декларации сами сдаёте или бухгалтер?

Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.

Не дай бг резиком стать Декларации сами сдаёте или бухгалтер?Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.Не дай бг резиком стать

Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід) Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід) gonchik74

Повідомлень: 209 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 17:03 gonchik74 написав: beee написав: Декларации сами сдаёте или бухгалтер?

Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.

Не дай бг резиком стать Декларации сами сдаёте или бухгалтер?Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.Не дай бг резиком стать

Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід) Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)

Найцікавіше, що мова й була саме про дохід - за послуги перекладу Найцікавіше, що мова й була саме про дохід - за послуги перекладу Faceless

Модератор Повідомлень: 32818 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1377 раз. Подякували: 7704 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 21:01 Natt написав: vitaliian написав: Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.



Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело. Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.

Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье. Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.

Не знаю, пока по Германии таких предпосылок не вижу.

Начинаются родительские собрания с планами на лето.

Никто из знакомых еще не упоминал, что кто-то из их школы будет по окончании весенних каникул или учебного года возвращаться назад. Скорее всего это никак не связано. Те кто собираются назад, особого внимания на школьный процесс в Германии не обращают. Тем более, что большинство детей еще и онлайн в украинских школах учатся.

Иногда доходит до смешного: в украинской школе в пятом классе, а здесь в четвертом(с уровнем материала как у нас во втором-третьем классах) или вообще здесь в 10м классе гимназии, а у нас на первом курсе университета.

Хотя, может пока молчат. Летом будет видно. Не знаю, пока по Германии таких предпосылок не вижу.Начинаются родительские собрания с планами на лето.Никто из знакомых еще не упоминал, что кто-то из их школы будет по окончании весенних каникул или учебного года возвращаться назад. Скорее всего это никак не связано. Те кто собираются назад, особого внимания на школьный процесс в Германии не обращают. Тем более, что большинство детей еще и онлайн в украинских школах учатся.Иногда доходит до смешного: в украинской школе в пятом классе, а здесь в четвертом(с уровнем материала как у нас во втором-третьем классах) или вообще здесь в 10м классе гимназии, а у нас на первом курсе университета.Хотя, может пока молчат. Летом будет видно. antey1969 1

Повідомлень: 11833 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 21:27 antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? vitaliian

Повідомлень: 17339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 21:43 vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) antey1969 1

Повідомлень: 11833 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 22:03 antey1969 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Я ж не спорю, просто интересно как это возможно. Я по русски химию не очень понимал. nmd написав: iva64 написав: Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:

- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;

- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;

- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;

- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;

- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;

- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;

- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;

- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;

- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;

- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;

- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.



Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.

Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується. Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.

хто буде добудовувати за КМБ ? хто буде добудовувати за КМБ ?

Столица Я ж не спорю, просто интересно как это возможно. Я по русски химию не очень понимал.Столица vitaliian

Повідомлень: 17339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 503504505506507> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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