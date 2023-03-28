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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 504505506507> Додано: Пон 27 бер, 2023 22:17 vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут. При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут. Wisznia2021 Повідомлень: 313 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 22:19 Natt написав: vitaliian написав: Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.



Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело. Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.

Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье. Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.

Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.

Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.

20-25%% детей официально сидят заграницей. Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.20-25%% детей официально сидят заграницей. Востаннє редагувалось Zebra в Пон 27 бер, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз. Zebra

Повідомлень: 11898 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1765 раз. Подякували: 2611 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 22:21 antey1969 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Их оформили в " никакие класси". Разберитесь наконец- то в єтом вопросе, уже даже не смешно читать Их оформили в " никакие класси". Разберитесь наконец- то в єтом вопросе, уже даже не смешно читать Wisznia2021 Повідомлень: 313 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 22:37 antey1969 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс. Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс. airmax78 Повідомлень: 42121 З нами з: 25.10.12 Подякував: 958 раз. Подякували: 5166 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 22:47 Wisznia2021

Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения здесь и учителя, и медики, и инженеры, и слесаря, и шахтеры, и полицейские, кого только нет изо всех регионов Украины. Многие с детьми. Обмениваемся информацией и мнениями нонстоп. У кого-то вопросы со школой, у кого-то с медициной и медикаментами, у кого-то с чиновниками или с документами, кто-то устроился на работу, кто-то ищет квартиру поцентрее, кому-то нужна мебель, кто-то планирует поездку в крупные города, кто-то навещает родных в Украине, к кому-то приехали родственники и их нужно устроить и т. д.. Жизнь бурлит.

Можете написать, что видите вы. С удовольствием почитаю.

И возвращаясь к КРЖН. Учитывая настроения здесь, думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период. Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 бер, 2023 22:54, всього редагувалось 2 разів. antey1969 1

Повідомлень: 11833 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 бер, 2023 22:49 Zebra написав: Natt написав: vitaliian написав: Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.



Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело. Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.

Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье. Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.

Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.

Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.

20-25%% детей официально сидят заграницей. Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.20-25%% детей официально сидят заграницей.

Я ещё понимаю тех, кто чистил унитазы за границей в 90х годах, при несоизмеримых разницах в доходах, а тем более уровне жизни и комфорта, в Украине против тех же капиталистических стран.



Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм. Я ещё понимаю тех, кто чистил унитазы за границей в 90х годах, при несоизмеримых разницах в доходах, а тем более уровне жизни и комфорта, в Украине против тех же капиталистических стран.Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм. roberto dark

Повідомлень: 1054 З нами з: 04.06.19 Подякував: 239 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 00:26 Natt написав: Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом.и потом сразу сюда.



часть детей уже могла из с класса в класс перейти в местной школе, а через пять месяцев могут пойти уже в третий класс.

сентябрь 2023 будет для большинства таких детей определяющим - три года обучения в местной школе это практически резидент принимающей страны.

особенно младшие школьники.

многие из которых, даже без репетиторов, местный язык освоят гораздо лучше родителей часть детей уже могла из с класса в класс перейти в местной школе, а через пять месяцев могут пойти уже в третий класс.сентябрь 2023 будет для большинства таких детей определяющим - три года обучения в местной школе это практически резидент принимающей страны.особенно младшие школьники.многие из которых, даже без репетиторов, местный язык освоят гораздо лучше родителей uaprofi

Повідомлень: 5464 З нами з: 21.04.11 Подякував: 822 раз. Подякували: 640 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 03:31 antey1969 написав: Wisznia2021

Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения

Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным. Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным. Wisznia2021 Повідомлень: 313 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 04:32 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: beee написав: Декларации сами сдаёте или бухгалтер?

Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.

Не дай бг резиком стать Декларации сами сдаёте или бухгалтер?Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.Не дай бг резиком стать

Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід) Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід) Так і у нас все, що надійшло на карту — дохід. То наразі всі непугані податковою, але так собі думаю, цей час швидко мине. )) Так і у нас все, що надійшло на карту — дохід. То наразі всі непугані податковою, але так собі думаю, цей час швидко мине. )) alter Повідомлень: 1078 З нами з: 14.05.08 Подякував: 337 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 07:19 roberto dark написав: Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм вы же сами выбрали эту профессию, теперь жалуетесь. Чего вы ждали от эмиграции, что вам сразу место в парламенте или должность президента корпорации дадут. В Украине вас по крайней мере соседи и родственники уважали, а там вы вообще никто.



Зебра на эмоциях тоже тут хотел уехать, но протрезвел, почитав опусы некоторых форумчан понял, что его там ждёт. Дети да уже будут ассимилированы в новое общество и смогут добиться того, на что ума хватит. А понаехов 40+ нигде не любят. Даже очень очень умных, как вы. вы же сами выбрали эту профессию, теперь жалуетесь. Чего вы ждали от эмиграции, что вам сразу место в парламенте или должность президента корпорации дадут. В Украине вас по крайней мере соседи и родственники уважали, а там вы вообще никто.Зебра на эмоциях тоже тут хотел уехать, но протрезвел, почитав опусы некоторых форумчан понял, что его там ждёт. Дети да уже будут ассимилированы в новое общество и смогут добиться того, на что ума хватит. А понаехов 40+ нигде не любят. Даже очень очень умных, как вы. vitaliian

Повідомлень: 17339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 504505506507> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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