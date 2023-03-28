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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35
BIGor написав: Shaman написав:
"хорошо там где мы есть,
а где нас нет - там плохо" (с)
Це до чого? Ви в якій країні живете?
це цитата до вашого висловлювання в повідомленні више, є такі слова в одній пісні. пісня так, російської групи - Ленінград, якщо не знали.
а живу я в України. не маю права на виїзд за кордон
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Shaman
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:22
BIGor написав: Faceless написав:
Bolt написав:Вибачайте за ламерське питання. А чим взагалі ті всі аудитори з контролерами займаються?! Як крали вагонами, так і продовжують...
Судячи з форуму - жаліються, що Київ дорогий, потім йдуть в ІТ і їдуть в Польщу
В Польщі класно, в Києві - гівняно, така правда життя.
Для тебе Київ напіврідний - з вірша Білоуса «Про мову». Бачу в герої того вірша тебе. Патагонна система)))
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gonchik74
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Додано: Нед 26 бер, 2023 23:06
gonchik74 в кожного своя голова на плечах. Якщо погані умови або не подобається - треба міняти.
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BIGor
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:22
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
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beee
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:26
beee написав:
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
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gonchik74
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:03
gonchik74 написав: beee написав:
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
Найцікавіше, що мова й була саме про дохід - за послуги перекладу
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Додано: Вів 28 бер, 2023 04:32
gonchik74 написав: beee написав:
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
Так і у нас все, що надійшло на карту — дохід. То наразі всі непугані податковою, але так собі думаю, цей час швидко мине. ))
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