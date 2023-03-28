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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:17
vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:19
Natt написав: vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.
Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.
20-25%% детей официально сидят заграницей.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 27 бер, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:21
antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Их оформили в " никакие класси". Разберитесь наконец- то в єтом вопросе, уже даже не смешно читать
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:37
antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:47
Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения здесь и учителя, и медики, и инженеры, и слесаря, и шахтеры, и полицейские, кого только нет изо всех регионов Украины. Многие с детьми. Обмениваемся информацией и мнениями нонстоп. У кого-то вопросы со школой, у кого-то с медициной и медикаментами, у кого-то с чиновниками или с документами, кто-то устроился на работу, кто-то ищет квартиру поцентрее, кому-то нужна мебель, кто-то планирует поездку в крупные города, кто-то навещает родных в Украине, к кому-то приехали родственники и их нужно устроить и т. д.. Жизнь бурлит.
Можете написать, что видите вы. С удовольствием почитаю.
И возвращаясь к КРЖН. Учитывая настроения здесь, думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 27 бер, 2023 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:49
Zebra написав: Natt написав: vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.
Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.
20-25%% детей официально сидят заграницей.
Я ещё понимаю тех, кто чистил унитазы за границей в 90х годах, при несоизмеримых разницах в доходах, а тем более уровне жизни и комфорта, в Украине против тех же капиталистических стран.
Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 00:26
Natt написав:
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны
и потом сразу сюда.
часть детей уже могла из с класса в класс перейти в местной школе, а через пять месяцев могут пойти уже в третий класс.
сентябрь 2023 будет для большинства таких детей определяющим - три года обучения в местной школе это практически резидент принимающей страны.
особенно младшие школьники.
многие из которых, даже без репетиторов, местный язык освоят гораздо лучше родителей
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Додано: Вів 28 бер, 2023 03:31
antey1969 написав:Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения
Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 04:32
gonchik74 написав: beee написав:
Декларации сами сдаёте или бухгалтер?
Вспоминаю, чего переводчик не захотела на карту лаве. Иди грит сними в банкомат.
Не дай бг резиком стать
Якщо ми про Польщу, то тут з карти на карту - дохід. Чоловік жінці і навпаки може за 5 років закинути щось типу 10 чи 11 тис злотих, все що вище - дохід)
Так і у нас все, що надійшло на карту — дохід. То наразі всі непугані податковою, але так собі думаю, цей час швидко мине. ))
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:19
roberto dark написав:
Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм
вы же сами выбрали эту профессию, теперь жалуетесь. Чего вы ждали от эмиграции, что вам сразу место в парламенте или должность президента корпорации дадут. В Украине вас по крайней мере соседи и родственники уважали, а там вы вообще никто.
Зебра на эмоциях тоже тут хотел уехать, но протрезвел, почитав опусы некоторых форумчан понял, что его там ждёт. Дети да уже будут ассимилированы в новое общество и смогут добиться того, на что ума хватит. А понаехов 40+ нигде не любят. Даже очень очень умных, как вы.
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