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#<1 ... 504505506507 Додано: Вів 28 бер, 2023 07:21 Wisznia2021 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут. При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут.

Я как то сравнивал количество Вузов там и здесь. В моей группе были студенты которых я видел только на экзаменах, кто то заранее договаривался за билет, они учили на него ответ и успешно сдавали. Преподов которые не брали взятки по пальцам одной руки можно было пересчитать. Чаще встречались такие которые без взятки даже со знанием предмета студента валили, заставляли по 4 раза пересдавать. Иностранцам из Африки/Азии в наших вузах Я не удивляюсь, поскольку они все учатся платно к ним абсолютно лояльное отношение и ломанный английский не мешает сдавать зачёты. Я как то сравнивал количество Вузов там и здесь. В моей группе были студенты которых я видел только на экзаменах, кто то заранее договаривался за билет, они учили на него ответ и успешно сдавали. Преподов которые не брали взятки по пальцам одной руки можно было пересчитать. Чаще встречались такие которые без взятки даже со знанием предмета студента валили, заставляли по 4 раза пересдавать. Иностранцам из Африки/Азии в наших вузах Я не удивляюсь, поскольку они все учатся платно к ним абсолютно лояльное отношение и ломанный английский не мешает сдавать зачёты. vitaliian

Повідомлень: 17339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 07:22 airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс. Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.

Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо. Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо. vitaliian

Повідомлень: 17339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 504505506507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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