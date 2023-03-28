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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:21
Wisznia2021 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут.
Я как то сравнивал количество Вузов там и здесь. В моей группе были студенты которых я видел только на экзаменах, кто то заранее договаривался за билет, они учили на него ответ и успешно сдавали. Преподов которые не брали взятки по пальцам одной руки можно было пересчитать. Чаще встречались такие которые без взятки даже со знанием предмета студента валили, заставляли по 4 раза пересдавать. Иностранцам из Африки/Азии в наших вузах Я не удивляюсь, поскольку они все учатся платно к ним абсолютно лояльное отношение и ломанный английский не мешает сдавать зачёты.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:22
airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо.
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vitaliian
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