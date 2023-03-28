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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:22
airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:15
airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
Это спецпредложение для тех, кто в командировке.
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antey1969
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:25
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения
Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.
Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.
А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.
Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.
Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому.
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antey1969
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Додано: Вів 28 бер, 2023 12:34
airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
З такими доходами і безкоштовна державна школа? Краще на освіті дітей не економте.
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BIGor
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Додано: Вів 28 бер, 2023 13:15
BIGor написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
З такими доходами і безкоштовна державна школа? Краще на освіті дітей не економте.
С какими такими доходами, Бигор? Мои доходы не менялись с 2013 года. Выживаем тут.
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