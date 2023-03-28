Shaman написав:
оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.
IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?
й цікаво рівень, з якого вони поїхали
А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?
Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М.
Shaman написав:
але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.
Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.
З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси.
Shaman написав:
загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах
Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?
Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній.