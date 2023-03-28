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#<1 ... 504505506507 Додано: Вів 28 бер, 2023 07:22 airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс. Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.

Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо. Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо. vitaliian

Повідомлень: 17346 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 09:15 airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав: antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка? как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.

У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.

Попробую зайти с другой стороны...

вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?))) Странный вопрос.У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.Попробую зайти с другой стороны...вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс. Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.

Это спецпредложение для тех, кто в командировке. Это спецпредложение для тех, кто в командировке. antey1969 1

Повідомлень: 11836 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 09:25 Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Wisznia2021

Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения

Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным. Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.

Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.

А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.

Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.

Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому. Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому. antey1969 1

Повідомлень: 11836 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1628 раз. Подякували: 3530 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 14:22 Shaman написав: оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.



IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії? й цікаво рівень, з якого вони поїхали оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?й цікаво рівень, з якого вони поїхали

А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?

Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М.

Shaman написав: але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну. але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.

Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.

З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси.

Shaman написав: загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах

Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?

Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній. А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М.Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси.Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній. Gastarbaiter Повідомлень: 2443 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45 antey1969 написав: Wisznia2021 написав: antey1969 написав: Wisznia2021

Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения

Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным. Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.

Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.

А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.

Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.

Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому. Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому.

Я делюсь информацией, пропуская её через свои знання. Вот и вам предлагаю важливо изучить вопрос, чтоб не путать ( интеграционний класс и гимназию) теперь уже,- интеграционний класс и интеграционние курси. Я делюсь информацией, пропуская её через свои знання. Вот и вам предлагаю важливо изучить вопрос, чтоб не путать ( интеграционний класс и гимназию) теперь уже,- интеграционний класс и интеграционние курси. Wisznia2021 Повідомлень: 314 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 20:15 Gastarbaiter написав: Shaman написав: оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.



IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії? й цікаво рівень, з якого вони поїхали оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?й цікаво рівень, з якого вони поїхали

А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?

Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М. А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М.

щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.



чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.



й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен

Gastarbaiter написав: Shaman написав: але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну. але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.

Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.

З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси. Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси.

ніколи не стикалися, що не обов'язково мати особистий досвід, якщо спілкуєшся з профі в тій чи іншій сфері. як наприклад людиною, яка пройшла цей шлях від стажера до партнера а взагалі я спілкувався далеко не з однієї людиною, яка тривалий час працювала в аудиті



рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів

Gastarbaiter написав: Shaman написав: загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах

Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?

Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній. Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній.

а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.



я вже погодився з вами - для обраної вами категорії все може спрацювати (але не гарантовано). але ця категорія доволі вузька. а стажер у будь-якій країни почне з такої ж посади - стажер якщо посада не потребує диплому, який визнається в країні перебування



до речі, що в таких вимогах викликає посмішку:"сертифікат ACCA, DipIFR чи CAP/CIPA (закінчене або в процесі завершення)"? щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певенніколи не стикалися, що не обов'язково мати особистий досвід, якщо спілкуєшся з профі в тій чи іншій сфері. як наприклад людиною, яка пройшла цей шлях від стажера до партнераа взагалі я спілкувався далеко не з однієї людиною, яка тривалий час працювала в аудитірівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістіва як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.я вже погодився з вами - для обраної вами категорії все може спрацювати (але не гарантовано). але ця категорія доволі вузька. а стажер у будь-якій країни почне з такої ж посади - стажерякщо посада не потребує диплому, який визнається в країні перебуваннядо речі, що в таких вимогах викликає посмішку:"сертифікат ACCA, DipIFR чи CAP/CIPA (закінчене або в процесі завершення)"? Shaman

Повідомлень: 2919 З нами з: 29.09.19 Подякував: 398 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 21:23 Shaman так Ви якесь відношення до аудиту маєте? Чи десь в сауні щось чули? так Ви якесь відношення до аудиту маєте? Чи десь в сауні щось чули? BIGor

Повідомлень: 7416 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 23:25



https://youtu.be/IzJcQbPrWVY Чувака торкануло: Bolt Повідомлень: 1737 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 бер, 2023 23:38 Bolt написав: Чувака торкануло:



https://youtu.be/IzJcQbPrWVY Чувака торкануло:

Болт, ваш немецкий чувак ютубер помимо как не работать в Германии уже снимает видосик о пенсионерах-немцах на помойке. Я поржала, не меньше, чем от белок на ужин в Британии

Отличный контент от достойных ютуберов подбираете )))

И учитывая что я не дрконца даже ролик досмотрела, а Ютуб мне его второй выбрасывает, то нашим ещё у пидарашки учиться и учиться раскрутки... Печалюсь что омно даже лучше, чем штатовские проф.курсы в рейтингах Ютуба... Болт, ваш немецкий чувак ютубер помимо как не работать в Германии уже снимает видосик о пенсионерах-немцах на помойке. Я поржала, не меньше, чем от белок на ужин в БританииОтличный контент от достойных ютуберов подбираете )))И учитывая что я не дрконца даже ролик досмотрела, а Ютуб мне его второй выбрасывает, то нашим ещё у пидарашки учиться и учиться раскрутки... Печалюсь что омно даже лучше, чем штатовские проф.курсы в рейтингах Ютуба... stm

Повідомлень: 3691 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 00:02 Bolt написав: Чувака торкануло:



https://youtu.be/IzJcQbPrWVY Чувака торкануло:



Что он сказал не правильно? Что он сказал не правильно? adeges Повідомлень: 4196 З нами з: 14.03.06 Подякував: 367 раз. Подякували: 926 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 504505506507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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