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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:22
airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
Кстати это хорошая система, в Киеве тоже есть такая школа, дети от 10 до 16 в одном классе, программа обучения у каждого своя, тьютор индивидуально объясняет тему и проверяет задания. Не знаю на счёт качества знаний но социализация в таких классах протекает на ура, дети должны уметь одинаково общаться как с младшими так и со старшими. В обычной школе это недостижимо.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:15
airmax78 написав: antey1969 написав: vitaliian написав:antey1969
как можно учиться в 10м классе без знания языка?
Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
Это спецпредложение для тех, кто в командировке.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:25
Wisznia2021 написав: antey1969 написав:Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения
Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.
Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.
А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.
Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.
Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 14:22
Shaman написав:
оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.
IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?
й цікаво рівень, з якого вони поїхали
А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?
Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М.
Shaman написав:
але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.
Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.
З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси.
Shaman написав:
загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах
Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?
Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45
antey1969 написав: Wisznia2021 написав: antey1969 написав:Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения
Меняйте круг общения- перепутать интеграционный класс с классом гимназии- этто уж, слишком:))- завтра объявит себя Наполеоном, послезавтра- Сталиным.
Предложил же вам вежливо с вашей стороны поделиться информацией.
А в ответ опять пустота и бессмысленное брюзжание.
Повторяю еще раз. Наши здесь ходят в самые разные школы от первого до девятого класса, может есть и старше, но я не слышал. В гимназии (она одна) есть наши дети с 7 по 10 класс.
Интеграционных курсов для наших детей здесь уже давно нет. Есть дополнительные занятия по немецкому.
Я делюсь информацией, пропуская её через свои знання. Вот и вам предлагаю важливо изучить вопрос, чтоб не путать ( интеграционний класс и гимназию) теперь уже,- интеграционний класс и интеграционние курси.
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Wisznia2021
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:15
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
оце вже ближче - ключове слово - аудит. я так розумію Big4. це трохи інше - це щось на кшталт ІТ.
IFRS - однакове. стандарти роботи - однакові. мова спілкування на фірмі - англійська. може вони ще й поїхали в межах однієї компанії?
й цікаво рівень, з якого вони поїхали
А у яких фінансистів в іншій країні все стає по-іншому?
Їхали з різних рівнів: А, С, АМ, М.
щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.
чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.
й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
але все одно - якщо ти спілкуєшся з клієнтами, то вона будуть розмовляти мовою країни перебування - треба вчити. я не стикався, щоб аудитори менше партнерів змінювали країну.
Вибачте, а ви скільки років у аудиті пропрацювали, що так добре усе про нього знаєте? Поки що ви мені схожі на людину, яка цікавилася темою, читала якісь форуми, можливо, має пару знайомих, але без власного досвіду.
З рівня С2 беруть аж бігом. До того ж ситуація зараз виняткова. Тому навіть А1 мають якісь шанси.
ніколи не стикалися, що не обов'язково мати особистий досвід, якщо спілкуєшся з профі в тій чи іншій сфері. як наприклад людиною, яка пройшла цей шлях від стажера до партнера
а взагалі я спілкувався далеко не з однієї людиною, яка тривалий час працювала в аудиті
рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів
Gastarbaiter написав: Shaman написав:
загалом, ви взяли вузький сегмент - аудит та міжнародні консалтери, але більшість фінансистів, які працювали просто в бізнесі - вони за кордоном не потрібні на відповідних посадах
Хто ці люди, які "працювали просто в бізнесі"? Тітка Маша, яка на державному підприємстві 30 років розносила накладні по рахункам? Кум Петро - "фінансовий директор" успішної мережі кіосків з шаурмою?
Зі мною у Кракові працював хлопчина з Харкова. Здається, займався там плануванням на якомусь підприємстві. Без досвіду в аудиті, без глибокого знання стандартів обліку, без вільної англійської. І нічого, якось прийняли аналітиком до відділу звітності однієї з набільших світових компаній.
а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.
я вже погодився з вами - для обраної вами категорії все може спрацювати (але не гарантовано). але ця категорія доволі вузька. а стажер у будь-якій країни почне з такої ж посади - стажер
якщо посада не потребує диплому, який визнається в країні перебування
до речі, що в таких вимогах викликає посмішку:"сертифікат ACCA, DipIFR чи CAP/CIPA (закінчене або в процесі завершення)"?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 21:23
Shaman
так Ви якесь відношення до аудиту маєте? Чи десь в сауні щось чули?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:25
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:38
Болт, ваш немецкий чувак ютубер помимо как не работать в Германии уже снимает видосик о пенсионерах-немцах на помойке. Я поржала, не меньше, чем от белок на ужин в Британии
Отличный контент от достойных ютуберов подбираете )))
И учитывая что я не дрконца даже ролик досмотрела, а Ютуб мне его второй выбрасывает, то нашим ещё у пидарашки учиться и учиться раскрутки... Печалюсь что омно даже лучше, чем штатовские проф.курсы в рейтингах Ютуба...
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Додано: Сер 29 бер, 2023 00:02
Что он сказал не правильно?
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