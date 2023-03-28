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Болт, ваш немецкий чувак ютубер помимо как не работать в Германии уже снимает видосик о пенсионерах-немцах на помойке. Я поржала, не меньше, чем от белок на ужин в Британии Отличный контент от достойных ютуберов подбираете ))) И учитывая что я не дрконца даже ролик досмотрела, а Ютуб мне его второй выбрасывает, то нашим ещё у пидарашки учиться и учиться раскрутки... Печалюсь что омно даже лучше, чем штатовские проф.курсы в рейтингах Ютуба...
Мне в рекомендованные именно этот ролик закинуло, а он, что до Канады в Германии на социале сидел?! По сказанному им, с чем не согласны?! На сколько я понял, он со Львова. У нас ещё до всех Ковидов было, если ты свой то имеешь непыльную работенку за неплохие деньги(та по сути копейки) , если нет то за те же копейки уже приходится хорошо попотеть. На счёт начальства которое мешает с говном тоже в точку, мну с крайней работы поперли бо юное дарование, которое там руководило любило вызвать подчинённого и вычитывать со словами,, ну, як ви могли таке зробити", на, что я всегда умел аргументовано ответить почему я сделал именно так, после чего дир чувствовал себя немного дураком, а на моё место взяли чувака который склонив голову молча, это все гавно глотал и да там не было за, что держаться, несмотря на то, что это была гос организация дир подмял под себя все возможности левака Тож перспективы гнить за зарплату немногим более минималки были так себе.