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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 506507508509> Додано: Сер 29 бер, 2023 04:24 stm написав: Bolt написав: Чувака торкануло:



https://youtu.be/IzJcQbPrWVY Чувака торкануло:

Болт, ваш немецкий чувак ютубер помимо как не работать в Германии уже снимает видосик о пенсионерах-немцах на помойке. Я поржала, не меньше, чем от белок на ужин в Британии

Отличный контент от достойных ютуберов подбираете )))

И учитывая что я не дрконца даже ролик досмотрела, а Ютуб мне его второй выбрасывает, то нашим ещё у пидарашки учиться и учиться раскрутки... Печалюсь что омно даже лучше, чем штатовские проф.курсы в рейтингах Ютуба... Болт, ваш немецкий чувак ютубер помимо как не работать в Германии уже снимает видосик о пенсионерах-немцах на помойке. Я поржала, не меньше, чем от белок на ужин в БританииОтличный контент от достойных ютуберов подбираете )))И учитывая что я не дрконца даже ролик досмотрела, а Ютуб мне его второй выбрасывает, то нашим ещё у пидарашки учиться и учиться раскрутки... Печалюсь что омно даже лучше, чем штатовские проф.курсы в рейтингах Ютуба...

Мне в рекомендованные именно этот ролик закинуло, а он, что до Канады в Германии на социале сидел?! По сказанному им, с чем не согласны?! На сколько я понял, он со Львова. У нас ещё до всех Ковидов было, если ты свой то имеешь непыльную работенку за неплохие деньги(та по сути копейки) , если нет то за те же копейки уже приходится хорошо попотеть. На счёт начальства которое мешает с говном тоже в точку, мну с крайней работы поперли бо юное дарование, которое там руководило любило вызвать подчинённого и вычитывать со словами,, ну, як ви могли таке зробити", на, что я всегда умел аргументовано ответить почему я сделал именно так, после чего дир чувствовал себя немного дураком, а на моё место взяли чувака который склонив голову молча, это все гавно глотал и да там не было за, что держаться, несмотря на то, что это была гос организация дир подмял под себя все возможности левака Тож перспективы гнить за зарплату немногим более минималки были так себе. Мне в рекомендованные именно этот ролик закинуло, а он, что до Канады в Германии на социале сидел?! По сказанному им, с чем не согласны?! На сколько я понял, он со Львова. У нас ещё до всех Ковидов было, если ты свой то имеешь непыльную работенку за неплохие деньги(та по сути копейки) , если нет то за те же копейки уже приходится хорошо попотеть. На счёт начальства которое мешает с говном тоже в точку, мну с крайней работы поперли бо юное дарование, которое там руководило любило вызвать подчинённого и вычитывать со словами,, ну, як ви могли таке зробити", на, что я всегда умел аргументовано ответить почему я сделал именно так, после чего дир чувствовал себя немного дураком, а на моё место взяли чувака который склонив голову молча, это все гавно глотал и да там не было за, что держаться, несмотря на то, что это была гос организация дир подмял под себя все возможности левака Тож перспективы гнить за зарплату немногим более минималки были так себе. Bolt Повідомлень: 1739 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 07:10 Bolt написав: Чувака торкануло:



Чувака торкануло:

Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. BIGor

Повідомлень: 7419 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 07:46 BIGor написав: Bolt написав: Чувака торкануло:



Чувака торкануло:

Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним.

Цілком поділяю його думки. У Львові, з роботою завжди була дупа.Сам років 10 тому робив в держ конторі де за 400$ перекидував декілька папірців в день, а траплялося і в місяць, притому мав купу вільного часу. В той час, як у приватників за ті самі гроші народ іпошив по чорному. Він тут згадав, що працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

Чому звернув увагу, на це. Живу за містом, тут поруч є виробник металопрофілю. Ну і син сусіда вирішив туди влаштуватись. Відробив пів року, звільнився бо заробив за цей час декілька тисяч😳. Так, випиває. Ім там поробили такі штрафи-декілька тисяч. Каже там люди за зпкосячений матеріал мають по 100 тис заборгованість перед фірмою. На місці власника, я би таких повиганяв нафіг але він того не робить , одже можна зробити висновок, що користуючись невіглаством працівників, він змушує працювати їх задурно. В будь-якому випадку не дивлячись на всі штрафи, якщо людина відробила всі зміни їй мусять заплатити мінімалку, але навіть тої немає.

Як би і не отримував оренду, що приблизно дорівнює двом середнім ЗП, за відрахуванням податків, я би давно вже би звідси втік, бо в Україні, навіть після перемоги, нічого хорошого не буде. М-менталітет. Цілком поділяю його думки. У Львові, з роботою завжди була дупа.Сам років 10 тому робив в держ конторі де за 400$ перекидував декілька папірців в день, а траплялося і в місяць, притому мав купу вільного часу. В той час, як у приватників за ті самі гроші народ іпошив по чорному. Він тут згадав, що працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)Чому звернув увагу, на це. Живу за містом, тут поруч є виробник металопрофілю. Ну і син сусіда вирішив туди влаштуватись. Відробив пів року, звільнився бо заробив за цей час декілька тисяч😳. Так, випиває. Ім там поробили такі штрафи-декілька тисяч. Каже там люди за зпкосячений матеріал мають по 100 тис заборгованість перед фірмою. На місці власника, я би таких повиганяв нафіг але він того не робить , одже можна зробити висновок, що користуючись невіглаством працівників, він змушує працювати їх задурно. В будь-якому випадку не дивлячись на всі штрафи, якщо людина відробила всі зміни їй мусять заплатити мінімалку, але навіть тої немає.Як би і не отримував оренду, що приблизно дорівнює двом середнім ЗП, за відрахуванням податків, я би давно вже би звідси втік, бо в Україні, навіть після перемоги, нічого хорошого не буде. М-менталітет. Bolt Повідомлень: 1739 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 07:58 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: Чувака торкануло:



Чувака торкануло:

Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Ви явно переплутали терміни. Пасіонарії не від слова пасивні Ви явно переплутали терміни. Пасіонарії не від слова пасивні Faceless

Модератор Повідомлень: 32824 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1377 раз. Подякували: 7704 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 08:00 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Чувака торкануло:



Чувака торкануло:

Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним.

Цілком поділяю його думки. У Львові, з роботою завжди була дупа.Сам років 10 тому робив в держ конторі де за 400$ перекидував декілька папірців в день, а траплялося і в місяць, притому мав купу вільного часу. В той час, як у приватників за ті самі гроші народ іпошив по чорному. Він тут згадав, що працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

Чому звернув увагу, на це. Живу за містом, тут поруч є виробник металопрофілю. Ну і син сусіда вирішив туди влаштуватись. Відробив пів року, звільнився бо заробив за цей час декілька тисяч . Так, випиває. Ім там поробили такі штрафи-декілька тисяч. Каже там люди за зпкосячений матеріал мають по 100 тис заборгованість перед фірмою. На місці власника, я би таких повиганяв нафіг але він того не робить , одже можна зробити висновок, що користуючись невіглаством працівників, він змушує працювати їх задурно. В будь-якому випадку не дивлячись на всі штрафи, якщо людина відробила всі зміни їй мусять заплатити мінімалку, але навіть тої немає.

Як би і не отримував оренду, що приблизно дорівнює двом середнім ЗП, за відрахуванням податків, я би давно вже би звідси втік, бо в Україні, навіть після перемоги, нічого хорошого не буде. М-менталітет. Цілком поділяю його думки. У Львові, з роботою завжди була дупа.Сам років 10 тому робив в держ конторі де за 400$ перекидував декілька папірців в день, а траплялося і в місяць, притому мав купу вільного часу. В той час, як у приватників за ті самі гроші народ іпошив по чорному. Він тут згадав, що працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)Чому звернув увагу, на це. Живу за містом, тут поруч є виробник металопрофілю. Ну і син сусіда вирішив туди влаштуватись. Відробив пів року, звільнився бо заробив за цей час декілька тисяч. Так, випиває. Ім там поробили такі штрафи-декілька тисяч. Каже там люди за зпкосячений матеріал мають по 100 тис заборгованість перед фірмою. На місці власника, я би таких повиганяв нафіг але він того не робить , одже можна зробити висновок, що користуючись невіглаством працівників, він змушує працювати їх задурно. В будь-якому випадку не дивлячись на всі штрафи, якщо людина відробила всі зміни їй мусять заплатити мінімалку, але навіть тої немає.Як би і не отримував оренду, що приблизно дорівнює двом середнім ЗП, за відрахуванням податків, я би давно вже би звідси втік, бо в Україні, навіть після перемоги, нічого хорошого не буде. М-менталітет.

У вас психологічна травма від роботи в держустановах, і проектуєте свій драматичний досвід то на весь Львів, то на всю Україну. Повірте, світ трохи ширший, і у вас хибні уявлення навіть про Україну У вас психологічна травма від роботи в держустановах, і проектуєте свій драматичний досвід то на весь Львів, то на всю Україну. Повірте, світ трохи ширший, і у вас хибні уявлення навіть про Україну Faceless

Модератор Повідомлень: 32824 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1377 раз. Подякували: 7704 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 08:58 Bolt написав: бо в Україні, навіть після перемоги, нічого хорошого не буде. М-менталітет. бо в Україні, навіть після перемоги, нічого хорошого не буде. М-менталітет.

Менталітет- то є ми. Ми його створюємо. Менталітет- то є ми. Ми його створюємо. Wisznia2021 Повідомлень: 315 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 10:16 Shaman написав: щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.



чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.



й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен

Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані.

"А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.



Shaman написав: рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів

С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.

Shaman написав: а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати. а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.

Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.

Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.

Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою. Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані."А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою. Gastarbaiter Повідомлень: 2444 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 10:38 Bolt написав: працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.

1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.



А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.

В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США. - і це факт. 500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США.- і це факт. andrijk777

Повідомлень: 4557 З нами з: 11.11.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 10:57 andrijk777 написав: Bolt написав: працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.

1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.



А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.

В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США. - і це факт. 500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.В доларах наша(українська)- і це факт.

То зростає, то падає. Пам'ятаю, в 2014 році ЗП стала 275 дол. в місяць. Зростає значно швидше ніж в США То зростає, то падає. Пам'ятаю, в 2014 році ЗП стала 275 дол. в місяць. Зростає значно швидше ніж в США BIGor

Повідомлень: 7419 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1557 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 11:13 BIGor написав: То зростає, то падає. Пам'ятаю, в 2014 році ЗП стала 275 дол. в місяць. Зростає значно швидше ніж в США То зростає, то падає. Пам'ятаю, в 2014 році ЗП стала 275 дол. в місяць. Зростає значно швидше ніж в США

Беріть період побільше для обєктивності. Беріть період побільше для обєктивності. andrijk777

Повідомлень: 4557 З нами з: 11.11.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 506507508509> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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