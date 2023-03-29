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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...

ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Безвизовый въезд в США для граждан Израиля будет введен в сентябре
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:31

  Gastarbaiter написав:
  Shaman написав:щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.

чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.

й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен

Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані.
"А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.

  Shaman написав:рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів

С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.
  Shaman написав:а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.

Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.
Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.
Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою.

кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.

та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималий

насправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRS ;)

щоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отож 8)
хоча скільки тих фіндирів :D а от консультантів в банках -дійсно багато
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:00

  slonomag написав:Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...

ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)
Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:10

  BIGor написав:
  slonomag написав:Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...

ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)
Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.

Ааа, вы по максимум курсу считаете. Ну да, 6-7к грн тогда мб были средние зп. Я просто чето прикинул по курсу 12 * 270уе и думаю какие 3к грн, это чето совсем уж маловато, аренда примерно столько тогда стоила...
slonomag
 
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