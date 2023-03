Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Сер 29 бер, 2023 11:17 Re: Еміграція, заробітчанство Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...

ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.



ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.

Додано: Сер 29 бер, 2023 11:24 Re: Еміграція, заробітчанство Безвизовый въезд в США для граждан Израиля будет введен в сентябре

Повідомлень: 428 З нами з: 24.10.14 Подякував: 36 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 11:31 Gastarbaiter написав: Shaman написав: щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.



чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.



й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен

Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані.

"А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.



Shaman написав: рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів

С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.

Shaman написав: а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати. а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.

Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.

Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.

Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою. Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані."А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.Длявзагалі. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті,

кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.



та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималий



насправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRS



щоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отож

хоча скільки тих фіндирів а от консультантів в банках -дійсно багато кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималийнасправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRSщоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отожхоча скільки тих фіндиріва от консультантів в банках -дійсно багато Shaman

Повідомлень: 2922 З нами з: 29.09.19 Подякував: 399 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 12:00 slonomag написав: Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...



ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше. Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но...ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)

Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.

Додано: Сер 29 бер, 2023 12:10

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)

Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.

Ааа, вы по максимум курсу считаете. Ну да, 6-7к грн тогда мб были средние зп. Я просто чето прикинул по курсу 12 * 270уе и думаю какие 3к грн, это чето совсем уж маловато, аренда примерно столько тогда стоила...



ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше. Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но...ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)

Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся. В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі,на кінець року - 6414 грн при курсі 24 =згідно з даними Мінфіну)Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.

Ааа, вы по максимум курсу считаете. Ну да, 6-7к грн тогда мб были средние зп. Я просто чето прикинул по курсу 12 * 270уе и думаю какие 3к грн, это чето совсем уж маловато, аренда примерно столько тогда стоила... Ааа, вы по максимум курсу считаете. Ну да, 6-7к грн тогда мб были средние зп. Я просто чето прикинул по курсу 12 * 270уе и думаю какие 3к грн, это чето совсем уж маловато, аренда примерно столько тогда стоила... slonomag Повідомлень: 232 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 12:54 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Shaman написав: щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.



чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.



й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен

Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані.

"А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.



Shaman написав: рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів

С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.

Shaman написав: а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати. а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.

Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.

Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.

Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою. Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані."А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.Длявзагалі. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту.Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато.Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті,

кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.



та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималий



насправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRS



щоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отож

хоча скільки тих фіндирів а от консультантів в банках -дійсно багато кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималийнасправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRSщоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отожхоча скільки тих фіндиріва от консультантів в банках -дійсно багато

Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.

Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.

Додано: Сер 29 бер, 2023 13:34

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)

Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.

ключова відповідь на питання була в початкових повідомленнях - зп на ЛАЗі інженера, який нічого не робить. на жаль, на таких заводах дійсно могли бути такі зп - але й робити нічого не треба було - когось це влаштовувало.

6-7 т грн в Києві в 2014 - це не відповідальна робота, щось таке. рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн. керівники відділів - 11-12 т грн.

порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум.



ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше. Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но...ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.

В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києву https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну)

Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся. В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі,на кінець року - 6414 грн при курсі 24 =згідно з даними Мінфіну)Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.

ключова відповідь на питання була в початкових повідомленнях - зп на ЛАЗі інженера, який нічого не робить. на жаль, на таких заводах дійсно могли бути такі зп - але й робити нічого не треба було - когось це влаштовувало.



6-7 т грн в Києві в 2014 - це не відповідальна робота, щось таке. рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн. керівники відділів - 11-12 т грн.



порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум. ключова відповідь на питання була в початкових повідомленнях - зп на ЛАЗі інженера, який нічого не робить. на жаль, на таких заводах дійсно могли бути такі зп - але й робити нічого не треба було - когось це влаштовувало.6-7 т грн в Києві в 2014 - це не відповідальна робота, щось таке. рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн. керівники відділів - 11-12 т грн.порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум. Shaman

Додано: Сер 29 бер, 2023 14:16

Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.

Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.

Есть уже первая статистика. В Польше 56% работают на низкоквалифиц

Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати. Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.

Есть уже первая статистика. В Польше 56% работают на низкоквалифицированных позициях. 32% на среднее звено. 8% получают более 40злотых/час, насколько я понимаю это от 8000злотых до налогов. В эти 8% входят скорее всего и релоцированные спецы. Каждый прикинет себе сам вероятность попасть в 8% без материнской структуры, а своими знаниями, и, что такое среднее звено, явно со ставкой менее 40злотых/час ) Есть уже первая статистика. В Польше 56% работают на низкоквалифицированных позициях. 32% на среднее звено. 8% получают более 40злотых/час, насколько я понимаю это от 8000злотых до налогов. В эти 8% входят скорее всего и релоцированные спецы. Каждый прикинет себе сам вероятность попасть в 8% без материнской структуры, а своими знаниями, и, что такое среднее звено, явно со ставкой менее 40злотых/час ) stm

Повідомлень: 3692 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 14:20 andrijk777 написав: Bolt написав: працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.

1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.



А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.

В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США. - і це факт. 500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США.- і це факт.

