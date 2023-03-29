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Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...
ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.
Shaman написав:щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.
чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.
й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен
Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані. "А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.
Shaman написав:рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів
С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.
Shaman написав:а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.
Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту. Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато. Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою.
кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.
та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималий
насправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRS
щоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отож хоча скільки тих фіндирів а от консультантів в банках -дійсно багато
slonomag написав:Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...
ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.
В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києвуhttps://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну) Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.
slonomag написав:Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...
ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.
В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києвуhttps://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну) Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.
Ааа, вы по максимум курсу считаете. Ну да, 6-7к грн тогда мб были средние зп. Я просто чето прикинул по курсу 12 * 270уе и думаю какие 3к грн, это чето совсем уж маловато, аренда примерно столько тогда стоила...
Shaman написав:щось ви надто звузили поняття "фінансист". тобто це людина, яка складає звітність за IFRS.
чи я надто розширюю - я включаю сюди й економістів, яка рахують собівартість, й фінансистів що працюють в казначействах, й взагалі працівників банків. й тут дуже багато залежить від країни перебування.
й чесно не зрозумів ваші "А, С, АМ, М". знову ж таки як на мене менше менеджера ні про що не каже, ну може ще старший аудитор (раніше, коли аудиторів було мало, котувалося) - зараз не певен
Я не звужую поняття. Тільки кажу про те, з чим стикався особисто. Впевнений, що інші професії, пов'язані з фінансами, теж мають шанси на успішне працевлаштування. Звичайно, ми зараз не говоримо про, скажімо, кредитного консультанта, який спілкується з клієнтами в банку. Чи ще якісь подібні кейси. Але якщо людина володіє англійською хоча б на рівні В1 та розуміє значення слів "інвойс, рахунок, дебет, баланс, ПДВ", то є усі шанси знайти щось краще за прибирання номерів чи обслуговування посудомийки у ресторані. "А, С, АМ, М" - це рівні посад у аудиті. А - assosiate (у різних компаніях назіваються по різному), С - senior, AM - assistant manager, M - manager.
Shaman написав:рівень С2 - це дуже сильний рівень англійськоЇ - звісно с таким візьмуть. тільки як на мене, рівень С2 - це вже для професійних лінгвістів
С2 - це синиор, що вже має другий рік досвіду на цій позиції, не про рівень володіння мовою.
Shaman написав:а як щодо фінансових директорів тих чи інших бізнесів? не чули про таких? обсяги там дуже часто сягають пари млрд грн на рік. дуже великий практичний досвід, але звіт з IFRS може не відразу складуть - доведеться згадувати.
Для фін. дирів взагалі усі двері відкриті. Це за замовчуванням люди, які розбираються в усіх аспектах фінансової діяльності компанії. Хоч і не повинні бути спеціалістом у кожному з них, але й звичайні керівники відділів теж не завжди є спеціалістами. У мене була колись "керівничка", якій треба було пояснювати: чому у цій проводці ось це іде по дебету, а ось це - по кредиту. Люди, які пройшли кар'єрними сходами з самого долу всередині компанії. Люди, які нерідко мають досвід у тому ж самому аудиті чи консалтінгу. Тож не думаю, що в них будуть великі труднощі з працевлаштуванням. Інша справа, що самих вакансій CFO не так вже й багато. Хоча в Україні є ще один підвид фіндирів - це ті, головна задача яких виводити гроші у офшори та "рішати" з податковою.
кейси - Канада, головний бухгалтер - поки що не може працювати навіть bookkeeper, бо не має відповідного диплому - конвеєр чекає.
та ж Німеччина - без знання німецької на рівні хоча б B2 - я думаю на роботу не візьмуть. мені колись особисто сказали - досвід влаштовує, але нам треба спілкування англійською. для будь якого директора/власника важливо дійсно пряме спілкування на такий важливій посаді, як CFO. й важливо також знання законів, податків та інше країни перебування - а вивчити все це - теж час, інколи чималий
насправді перелік завдань фіндира в нашій країни - трохи ширший. й можу сказати, що налаштування систему обліку бухгалтерська/управлінська - ще той кейс, набагато складніше, ніж просто облік за IFRS
щоб підсумувати - чим нижче стартова посада, тим легше знайти роботу. але людині рівня фіндиру бізнесу з умовним оборотом сотні млн грн на рік знайти відповідну роботу за кордоном - це складний кейс. знову ж таки - диплом, мова, знання місцевого законодавства. у вас є такі знайомі? отож хоча скільки тих фіндирів а от консультантів в банках -дійсно багато
Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою. Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.
slonomag написав:Блин, где вы такие работы находите ) у меня первая работа была в 2005 на американском хостинге в поддержке (самая низкая позиция), и то 400уе давали. А в 2013-2014 я уже фрилансил за 10уе/час (1.5к уе в месяц выходило). Ну и я бы не сказал что это были большие деньги, бОльшая часть сразу улетала на аренду и еду. Какие там 275уе в месяц в 2014, тогда аренда уже дороже стоила. Это как, не есть, не пить, чисто лендлорду заплатил и святым духом питаешься? Я конечно не могу на 100% утверждать, но мне кажется в те года уже и не было таких зарплат...
ну и 500грн в 2008, это ведь перед кризисом, тогда еще у всех все норм было и зп около 1000уе в месяц в Киеве не были экзотикой. Я сомневаюсь что во Львове средняя зп могла быть тогда в 10 раз меньше.
В мене тоді була дуже відповідальна робота, під кінець 2014 долар вийшов до 24 грн, і пам'ятаю тоді підвищили ЗП з 6000 грн до 7000 грн. От і виходило 7000 грн/24 = 291 дол. після підвищення. Напевно пагано памятаєте ті часи. До речі, тоді в мене була ЗП вища середньої по Києвуhttps://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2014/ на кінець року - 6414 грн при курсі 24 = 267 дол (до податків згідно з даними Мінфіну) Звичайно якщо в ІТ працювати, то зарплати середні треба множити на 10 мінімум. Тому і свічнувся.
ключова відповідь на питання була в початкових повідомленнях - зп на ЛАЗі інженера, який нічого не робить. на жаль, на таких заводах дійсно могли бути такі зп - але й робити нічого не треба було - когось це влаштовувало.
6-7 т грн в Києві в 2014 - це не відповідальна робота, щось таке. рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн. керівники відділів - 11-12 т грн.
порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум.
airmax78 написав:Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою. Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.
Есть уже первая статистика. В Польше 56% работают на низкоквалифицированных позициях. 32% на среднее звено. 8% получают более 40злотых/час, насколько я понимаю это от 8000злотых до налогов. В эти 8% входят скорее всего и релоцированные спецы. Каждый прикинет себе сам вероятность попасть в 8% без материнской структуры, а своими знаниями, и, что такое среднее звено, явно со ставкой менее 40злотых/час )
Bolt написав:працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)
500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді. 1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.
А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата. В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США. - і це факт.
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.