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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:42

  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

це не люди, це "електорат"...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:53

  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:09

  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:14

  andrijk777 написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.

До речі одна з двох робіт з більше десятка, на яку я влаштувався без блата і знайомств. Як раз перебував черговий раз на біржі, був ярмарок вакансій і там була вакансія інженера-конструктора(прямо, як моєму дипломі).
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.
Faceless
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