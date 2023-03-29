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#<1 ... 508509510511> Додано: Сер 29 бер, 2023 14:32 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі Faceless

Модератор Повідомлень: 32826 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 14:42 Faceless написав: Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

це не люди, це "електорат"... це не люди, це "електорат"... bamper

Повідомлень: 4582 З нами з: 22.05.08 Подякував: 187 раз. Подякували: 1708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 14:53 Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою. Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою. andrijk777

Повідомлень: 4561 З нами з: 11.11.14 Подякував: 186 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 15:09 Faceless написав: Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) Bolt Повідомлень: 1744 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 15:14 andrijk777 написав: Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою. Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.

До речі одна з двох робіт з більше десятка, на яку я влаштувався без блата і знайомств. Як раз перебував черговий раз на біржі, був ярмарок вакансій і там була вакансія інженера-конструктора(прямо, як моєму дипломі). До речі одна з двох робіт з більше десятка, на яку я влаштувався без блата і знайомств. Як раз перебував черговий раз на біржі, був ярмарок вакансій і там була вакансія інженера-конструктора(прямо, як моєму дипломі). Bolt Повідомлень: 1744 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 15:16 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Faceless

Модератор Повідомлень: 32826 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1378 раз. Подякували: 7705 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 16:06 Faceless написав: BIGor написав: Bolt написав: Чувака торкануло:



Чувака торкануло:

Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним. Ви явно переплутали терміни. Пасіонарії не від слова пасивні Ви явно переплутали терміни. Пасіонарії не від слова пасивні



Чувак явно не из Киева Фейслесса.

Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.

Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".

Вот вам прямым текстом почему народ валит.

Валил, валит и будет валить. Чувак явно не из Киева Фейслесса.Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".Вот вам прямым текстом почему народ валит.Валил, валит и будет валить. rjkz

Повідомлень: 14350 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7562 раз. Подякували: 4573 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 16:14 Faceless написав: Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.



Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.

Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того? Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того? drevlyanin Повідомлень: 1260 З нами з: 01.04.20 Подякував: 458 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 16:30 andrijk777 написав: Bolt написав: працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався) працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався) 500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.

1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше. 500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.

Ключове слово "не напрягався".

А я напрягався і мав в 2007 наукову пенсію 4500. Ключове слово "не напрягався".А я напрягався і мав в 2007 наукову пенсію 4500. Starikan 2 Повідомлень: 19220 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2459 раз. Подякували: 3056 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 16:30 drevlyanin написав: Faceless написав: Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.



Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.

Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того? Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?

+100500 В робочий час збудував хатинку за містом, завдяки чому можу здавати трьошку у Львові маючи пасивного доходу 13,5 к в місяць. +100500 В робочий час збудував хатинку за містом, завдяки чому можу здавати трьошку у Львові маючи пасивного доходу 13,5 к в місяць. Bolt Повідомлень: 1744 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 508509510511> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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