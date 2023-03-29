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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 508509510511>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:42

  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

це не люди, це "електорат"...
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:53

  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:09

  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:14

  andrijk777 написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Зараз такого вже немає, якщо не по-блату. А якщо є, то з мізерною зарплатою.

До речі одна з двох робіт з більше десятка, на яку я влаштувався без блата і знайомств. Як раз перебував черговий раз на біржі, був ярмарок вакансій і там була вакансія інженера-конструктора(прямо, як моєму дипломі).
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:06

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Bolt написав:Чувака торкануло:


Я думаю є два типа людей: одні пасіонарії яким все одно, другі - люди які завжди прагнуть кращого (вони скоріше всього і роблять революції). Автор - з другого типу людей, молодець що підняв одне місце і робить те що вважає за потрібним.
Ви явно переплутали терміни. Пасіонарії не від слова пасивні


Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:14

  Faceless написав:Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.


Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження. :D
Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:30

  andrijk777 написав:
  Bolt написав:працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)
500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.
1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.

Ключове слово "не напрягався".
А я напрягався і мав в 2007 наукову пенсію 4500.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:30

  drevlyanin написав:
  Faceless написав:Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.


Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження. :D
Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?

+100500 В робочий час збудував хатинку за містом, завдяки чому можу здавати трьошку у Львові маючи пасивного доходу 13,5 к в місяць.
Bolt
 
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