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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:48

  rjkz написав:Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть :)
stm
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