rjkz написав:Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.
Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть