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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 16:48
rjkz написав:
Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.
Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть
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Додано: Сер 29 бер, 2023 17:58
BIGor написав: Shaman написав:
рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн.
Ви прикалуєтесь? Зараз нормальна зарплата в регіонах 7 т грн
. А Ваші працівники таке отримували аж в 2012 році. Ну сміх і гріх.
Shaman написав:
порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум.
А це вже з Києва Фейслеса. Та середня - до сплати податків, от і рахуйте.
а от давайте здалеку не розповідати, яка зп в регіонах.
якщо мова про Харків, чи інші звільнені регіони - це одне. але це не нормальна зп - просто роботи немає взагалі. а от в деяких регіонах люди отримують 15-20 т грн, й кажуть - треба підвищувати, бо надто зросли ціни. а на вакансії люди з досвідом - на 15 т грн вже крутить носом - хтось погоджується, хтось ні - це офісні працівники
нагадаю, до війни в Харкові навіть толкові випускники менше, ніж 10 т грн не дивилися. але це там, де треба працювати.
на держслужбі зазвичай платять менше, але по-перше, там можна не сильно вкалувати, й йдуть на держслужбу зазвичай не за зп - це на жаль
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:03
Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав:
Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час
.
Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі
То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)
жаль, Лада
немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.
а це треба, як цитату "Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час
" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:09
drevlyanin написав: Faceless написав:
Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.
Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.
Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?
вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.
й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.
насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу
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