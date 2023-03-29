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#<1 ... 508509510511 Додано: Сер 29 бер, 2023 16:48 rjkz написав: Чувак явно не из Киева Фейслесса.

Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.

Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".

Вот вам прямым текстом почему народ валит.

Валил, валит и будет валить. Чувак явно не из Киева Фейслесса.Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".Вот вам прямым текстом почему народ валит.Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.

На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.

Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть stm

Повідомлень: 3693 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 17:58 BIGor написав: Shaman написав: рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн. рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн.

Ви прикалуєтесь? Зараз нормальна зарплата в регіонах 7 т грн. А Ваші працівники таке отримували аж в 2012 році. Ну сміх і гріх.

Shaman написав: порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум. порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум.

А це вже з Києва Фейслеса. Та середня - до сплати податків, от і рахуйте. Ви прикалуєтесь? Зараз. А Ваші працівники таке отримували аж в 2012 році. Ну сміх і гріх.А це вже з Києва Фейслеса. Та середня - до сплати податків, от і рахуйте.

а от давайте здалеку не розповідати, яка зп в регіонах.



якщо мова про Харків, чи інші звільнені регіони - це одне. але це не нормальна зп - просто роботи немає взагалі. а от в деяких регіонах люди отримують 15-20 т грн, й кажуть - треба підвищувати, бо надто зросли ціни. а на вакансії люди з досвідом - на 15 т грн вже крутить носом - хтось погоджується, хтось ні - це офісні працівники



нагадаю, до війни в Харкові навіть толкові випускники менше, ніж 10 т грн не дивилися. але це там, де треба працювати.



на держслужбі зазвичай платять менше, але по-перше, там можна не сильно вкалувати, й йдуть на держслужбу зазвичай не за зп - це на жаль а от давайте здалеку не розповідати, яка зп в регіонах.якщо мова про Харків, чи інші звільнені регіони - це одне. але це не нормальна зп - просто роботи немає взагалі. а от в деяких регіонах люди отримують 15-20 т грн, й кажуть - треба підвищувати, бо надто зросли ціни. а на вакансії люди з досвідом - на 15 т грн вже крутить носом - хтось погоджується, хтось ні - це офісні працівникинагадаю, до війни в Харкові навіть толкові випускники менше, ніж 10 т грн не дивилися. але це там, де треба працювати.на держслужбі зазвичай платять менше, але по-перше, там можна не сильно вкалувати, й йдуть на держслужбу зазвичай не за зп - це на жаль Shaman

Повідомлень: 2925 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 18:03 Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)

жаль, Лада немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.



а це треба, як цитату "Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг жаль,немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.а це треба, як цитату "" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг Shaman

Повідомлень: 2925 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 18:09 drevlyanin написав: Faceless написав: Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.



Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.

Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того? Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?

вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.



й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.



насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу Shaman

Повідомлень: 2925 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 508509510511 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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