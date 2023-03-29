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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:48

  rjkz написав:Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:58

  BIGor написав:
  Shaman написав:рядові працівники в мене в 2012 не в Києві отримували, якщо я правильно пам'ятаю, десь 7 т грн.

Ви прикалуєтесь? Зараз нормальна зарплата в регіонах 7 т грн. А Ваші працівники таке отримували аж в 2012 році. Ну сміх і гріх.
  Shaman написав:порівнювати з середньою - нонсенс. навіть зараз не всі отримують всю зп офіційно. а тоді треба було множити на 2 мінімум.

А це вже з Києва Фейслеса. Та середня - до сплати податків, от і рахуйте.

а от давайте здалеку не розповідати, яка зп в регіонах.

якщо мова про Харків, чи інші звільнені регіони - це одне. але це не нормальна зп - просто роботи немає взагалі. а от в деяких регіонах люди отримують 15-20 т грн, й кажуть - треба підвищувати, бо надто зросли ціни. а на вакансії люди з досвідом - на 15 т грн вже крутить носом - хтось погоджується, хтось ні - це офісні працівники

нагадаю, до війни в Харкові навіть толкові випускники менше, ніж 10 т грн не дивилися. але це там, де треба працювати.

на держслужбі зазвичай платять менше, але по-перше, там можна не сильно вкалувати, й йдуть на держслужбу зазвичай не за зп - це на жаль
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:03

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час.

Аж огидно читати. А потім люди дивуються, звідки такі ЗП жебрацькі в держсекторі

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)

жаль, Лада немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.

а це треба, як цитату "Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:09

  drevlyanin написав:
  Faceless написав:Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.


Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження. :D
Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?

вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.

й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.

насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу ;)
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