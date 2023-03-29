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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 21:04
San написав: Shaman написав:
паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ?
И в продолжение.. 2022, война, бегство из дома под Киевом. И сидение в Польше/Германии в арендных 38-50 квадратах. А перспективы у детей в Украине во время войны? 18-60 для сына, возможно, родители не выехали из-за этого, остались в доме под Киевом в Буче.
А если не Киев, а Харьков?
Смайл недоречний
тут трохи про інше - в Америці теж могло не пощастить бути у Всесвітньому торговому центрі... не чіпляйтеся
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:07
Не так давно обговорювали тему будівництва в США.
Тривіальний ураган, знову все розвалене вщент, десятки загиблих.
На мою думку чому в нас не відбувається чогось подібного - в нас дуже багато лісосмуг. Тому нижні шари атмосфери не можуть достатньо розганятися.
Ну і те, що радянські будувалися як ДОТи з бомбосховищем в підвалі.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:21
airmax78 написав:
Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.
Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.
Яка класна маніпуляція.
1) "Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс".
2) Тому: "Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою."
Звичайно. Якщо не збереження посади - то лише саме дно. Лише хардкор. Але насправді, між цими крайностями - бездна проміжних варіантів. Крок назад, два кроки назад - найпошириніша реальність. Вікозалежна.
Що дійсно правда, то чим молодший та чим менше досвіду - тим менше втрачаєш. Або взагалі нічого не втрачаєш в посаді, але гарантовано виграєш в зарплатні.
Чим більший досвід (і вік) - тим складніше знайти відповідну посаду за кордоном. Але і в Україні, чим ближче до вершини піраміди ти стоїш, тим важче знайти аналогічну посаду при втраті роботи. А за кордоном ти втрачаєш напрацьовані зв'язки, використовуєш недолуго іноземну мову та не розумієш культурний підтекст. Але в Україні твої шанси на роботу з віком тануть набагато швидше. Після 40 ти вже неперспективний, після 50 - ти баласт.
Тому емігрувати найкраще до 30 років. Ідеально - до 25. Тоді ти можеш стартувати з нуля.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:37
rjkz написав:
Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.
В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.
Вот так просто пошла в кассу, купила билеты на пятерых и повезла всех в Штаты? А потом бесплатно училась в колледже?
Или это по линии "политических беженцев"? - была такая фишка в те годы.
Gastarbaiter написав:
Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було. Щось там поколупав у компі пару годин на день, а решту часу займався власними справами. Велика міжнародна компанія, далеко не найнижчя зарплата, я цю роботу навіть не шукав - самі мене знайшли та запросили з України.
Якось так.
Сплошная хлестаковщина.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 29 бер, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 21:45
Denik написав:
Тривіальний ураган, знову все розвалене вщент, десятки загиблих.
На мою думку чому в нас не відбувається чогось подібного - в нас дуже багато лісосмуг. Тому нижні шари атмосфери не можуть достатньо розганятися.
Ну і те, що радянські будувалися як ДОТи з бомбосховищем в підвалі.
Ні, це специфіка клімату та топографії.
Десь читав, що 90+% торнадо - в США.
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