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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 509510511512 Додано: Сер 29 бер, 2023 21:04 San написав: Shaman написав:

паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ? паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ?

И в продолжение.. 2022, война, бегство из дома под Киевом. И сидение в Польше/Германии в арендных 38-50 квадратах. А перспективы у детей в Украине во время войны? 18-60 для сына, возможно, родители не выехали из-за этого, остались в доме под Киевом в Буче.

А если не Киев, а Харьков?

Смайл недоречний И в продолжение.. 2022, война, бегство из дома под Киевом. И сидение в Польше/Германии в арендных 38-50 квадратах. А перспективы у детей в Украине во время войны? 18-60 для сына, возможно, родители не выехали из-за этого, остались в доме под Киевом в Буче.А если не Киев, а Харьков?Смайл недоречний

тут трохи про інше - в Америці теж могло не пощастить бути у Всесвітньому торговому центрі... не чіпляйтеся тут трохи про інше - в Америці теж могло не пощастить бути у Всесвітньому торговому центрі... не чіпляйтеся Shaman

Повідомлень: 2928 З нами з: 29.09.19 Подякував: 400 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 21:07 Re: Еміграція, заробітчанство Не так давно обговорювали тему будівництва в США.



Тривіальний ураган, знову все розвалене вщент, десятки загиблих.

На мою думку чому в нас не відбувається чогось подібного - в нас дуже багато лісосмуг. Тому нижні шари атмосфери не можуть достатньо розганятися.

Ну і те, що радянські будувалися як ДОТи з бомбосховищем в підвалі. Denik Повідомлень: 1952 З нами з: 23.02.09 Подякував: 552 раз. Подякували: 1051 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 21:21 airmax78 написав: Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.

Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати. Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.



Яка класна маніпуляція.

1) "Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс".

2) Тому: "Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою."



Звичайно. Якщо не збереження посади - то лише саме дно. Лише хардкор. Але насправді, між цими крайностями - бездна проміжних варіантів. Крок назад, два кроки назад - найпошириніша реальність. Вікозалежна.



Що дійсно правда, то чим молодший та чим менше досвіду - тим менше втрачаєш. Або взагалі нічого не втрачаєш в посаді, але гарантовано виграєш в зарплатні.



Чим більший досвід (і вік) - тим складніше знайти відповідну посаду за кордоном. Але і в Україні, чим ближче до вершини піраміди ти стоїш, тим важче знайти аналогічну посаду при втраті роботи. А за кордоном ти втрачаєш напрацьовані зв'язки, використовуєш недолуго іноземну мову та не розумієш культурний підтекст. Але в Україні твої шанси на роботу з віком тануть набагато швидше. Після 40 ти вже неперспективний, після 50 - ти баласт.



Тому емігрувати найкраще до 30 років. Ідеально - до 25. Тоді ти можеш стартувати з нуля. Яка класна маніпуляція.1) "Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс".2) Тому: "Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою."Звичайно. Якщо не збереження посади - то лише саме дно. Лише хардкор. Але насправді, між цими крайностями - бездна проміжних варіантів. Крок назад, два кроки назад - найпошириніша реальність. Вікозалежна.Що дійсно правда, то чим молодший та чим менше досвіду - тим менше втрачаєш. Або взагалі нічого не втрачаєш в посаді, але гарантовано виграєш в зарплатні.Чим більший досвід (і вік) - тим складніше знайти відповідну посаду за кордоном. Але і в Україні, чим ближче до вершини піраміди ти стоїш, тим важче знайти аналогічну посаду при втраті роботи. А за кордоном ти втрачаєш напрацьовані зв'язки, використовуєш недолуго іноземну мову та не розумієш культурний підтекст. Але в Україні твої шанси на роботу з віком тануть набагато швидше. Після 40 ти вже неперспективний, після 50 - ти баласт.Тому емігрувати найкраще до 30 років. Ідеально - до 25. Тоді ти можеш стартувати з нуля. adeges Повідомлень: 4197 З нами з: 14.03.06 Подякував: 367 раз. Подякували: 926 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 21:37 rjkz написав: Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.

В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу. Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.

Вот так просто пошла в кассу, купила билеты на пятерых и повезла всех в Штаты? А потом бесплатно училась в колледже?

Или это по линии "политических беженцев"? - была такая фишка в те годы.



Gastarbaiter написав: Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було. Щось там поколупав у компі пару годин на день, а решту часу займався власними справами. Велика міжнародна компанія, далеко не найнижчя зарплата, я цю роботу навіть не шукав - самі мене знайшли та запросили з України. Якось так. Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було.Якось так.

Сплошная хлестаковщина. Вот так просто пошла в кассу, купила билеты на пятерых и повезла всех в Штаты? А потом бесплатно училась в колледже?Или это по линии "политических беженцев"? - была такая фишка в те годы.Сплошная хлестаковщина. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 29 бер, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19222 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2459 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 21:45 Denik написав: Тривіальний ураган, знову все розвалене вщент, десятки загиблих.

На мою думку чому в нас не відбувається чогось подібного - в нас дуже багато лісосмуг. Тому нижні шари атмосфери не можуть достатньо розганятися.

Ну і те, що радянські будувалися як ДОТи з бомбосховищем в підвалі. Тривіальний ураган, знову все розвалене вщент, десятки загиблих.На мою думку чому в нас не відбувається чогось подібного - в нас дуже багато лісосмуг. Тому нижні шари атмосфери не можуть достатньо розганятися.Ну і те, що радянські будувалися як ДОТи з бомбосховищем в підвалі.

Ні, це специфіка клімату та топографії.

Десь читав, що 90+% торнадо - в США. Ні, це специфіка клімату та топографії.Десь читав, що 90+% торнадо - в США. Starikan 2 Повідомлень: 19222 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2459 раз. Подякували: 3057 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 22:36 andrijk777 написав: Bolt написав: працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

працював на металопрофілі за 500 грн в 2008 році, на той час в мене на ЛАЗі, ЗП була 1300 грн(інженер, теж згрубша особливо не напрягався)

500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.

1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.



А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.

В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США. - і це факт. 500 грн у Львові в 2008 - це якась нісенітниця. Вже не було таких низьких зарплат тоді.1300 - вже досить низька зарплата для інженера. При бажанні можна було мати більше.А який взагалі зміст згадувати що було в 2008 році? Сьогодні 100$ вже не зарплата.В доларах наша(українська) зарплати зростає значно швидше ніж в США.- і це факт.

Но и расходы в долларах растут значительно быстрее, чем в США. Но и расходы в долларах растут значительно быстрее, чем в США. ЛАД 2 Повідомлень: 24246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4702 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 22:46 stm написав: rjkz написав: Чувак явно не из Киева Фейслесса.

Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.

Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".

Вот вам прямым текстом почему народ валит.

Валил, валит и будет валить. Чувак явно не из Киева Фейслесса.Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".Вот вам прямым текстом почему народ валит.Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.

На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.

Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть

Знаю семью, уехавшую в Германию. Уехали уже в возрасте - лет 45. Соответственно, стаж для полной пенсии наработать не успели. Не роскошествуют, но живут лучше, чем было бы здесь. Знаю семью, уехавшую в Германию. Уехали уже в возрасте - лет 45. Соответственно, стаж для полной пенсии наработать не успели. Не роскошествуют, но живут лучше, чем было бы здесь. ЛАД 2 Повідомлень: 24246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4702 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 22:52 Shaman написав: Bolt написав: ........

Bolt написав: Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись. Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час. Залежить, як працювати. Я заїжджав зранку на роботу, окреслив пару гайок, потімїхав на дачу будував будинок. За чотири роки, роботи, якраз встиг побудуватись.

.........

То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових) .................То не був держ сектор, ТзОВ,, ЛАЗ". Пан Чуркін пиляв бюджет під Евро 2012, і нам дещо перепадало. До речі уважно прочитайте біографію п. Шмигаля.(приблизно середина нульових)

жаль, Лада немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.



а це треба, як цитату "Якщо на роботі немає, що красти, кради робочій час" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг жаль,немає на цій вітці - тут народ чесно пише, як працюють на колишніх радянських заводах (це не виключення, це система). а потім дивуються - а чого це все загинається. простіше побудувати новий завод, ніж поламати таку систему праці.а це треба, як цитату "" - й нема в цьому ніякого приводу для гордощів - хіба що це був такий собі тролінг

Было и такое, но сказать, что это типичная ситуация, не могу.

И, насколько понял, Bolt так работал не на "радянських заводах", а уже в незалежній - "пиляв бюджет під Евро 2012". Было и такое, но сказать, что это типичная ситуация, не могу.И, насколько понял,так работал не на "радянських заводах", а уже в незалежній - "пиляв бюджет під Евро 2012". ЛАД 2 Повідомлень: 24246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4702 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 22:58 rjkz написав: ..........

Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.

В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.

.......... ..........Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу...........

Таких примеров можно привести массу. У меня много уехавших знакомых. В разные страны. Практически все живут в материальном отношении лучше, чем было бы здесь. Таких примеров можно привести массу. У меня много уехавших знакомых. В разные страны. Практически все живут в материальном отношении лучше, чем было бы здесь. ЛАД 2 Повідомлень: 24246 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4702 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 бер, 2023 23:13 Starikan написав: Gastarbaiter написав: Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було. Щось там поколупав у компі пару годин на день, а решту часу займався власними справами. Велика міжнародна компанія, далеко не найнижчя зарплата, я цю роботу навіть не шукав - самі мене знайшли та запросили з України. Якось так. Я так ще до недавна працював. Тільки з дому виходити і кудись їхати не треба було.Якось так.

Сплошная хлестаковщина. Сплошная хлестаковщина.

Отнюдь! Просто попытка развеять миф, что нормальные деньги платят только тем, кто упахивается по 12 часов. Отнюдь! Просто попытка развеять миф, что нормальные деньги платят только тем, кто упахивается по 12 часов. Gastarbaiter Повідомлень: 2446 З нами з: 26.02.18 Подякував: 614 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 509510511512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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