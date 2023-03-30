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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:37
stm написав: rjkz написав:
Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.
Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть
Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.
Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.
Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.
А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 03:04
Shaman написав: drevlyanin написав: Faceless написав:
Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.
Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.
Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?
вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.
й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.
насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу
На всех своих работах, где я работал...да и сейчас работаю...по найму, я приходил на очень невысокую зарплату и уже по месту смотрел как это можно улучшить. Или повышал эффективность того, что было до меня и мне поднимали зарплату или договаривался об условиях, зависящих от моей работы и тогда повышал эффективность. Второе намного выгоднее, но вызывает зависть коллег и порой работодателя и рано или поздно съедают. Поэтому в конце концов открыл свой ООО и фактически это было почти идеальное решение. Столько сколько сам заработаешь столько и получишь. Была одна работа, где все было отрегулировано как часы, я пришел на 800 грн в месяц в 1999 году, попробовал что-то внести свое, не пошло, уволился через полгода с извинениями директору. Он не мог понять за что извиняюсь и почему ухожу.
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