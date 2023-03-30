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#<1 ... 510511512513 Додано: Сер 29 бер, 2023 23:37 stm написав: rjkz написав: Чувак явно не из Киева Фейслесса.

Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.

Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".

Вот вам прямым текстом почему народ валит.

Валил, валит и будет валить. Чувак явно не из Киева Фейслесса.Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".Вот вам прямым текстом почему народ валит.Валил, валит и будет валить.

Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.

На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.

Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть



Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.



Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.

Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.

А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это. rjkz

Повідомлень: 14353 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7562 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 бер, 2023 03:04 Shaman написав: drevlyanin написав: Faceless написав: Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там. Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.



Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.

Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того? Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?

вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.



й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.



насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу



На всех своих работах, где я работал...да и сейчас работаю...по найму, я приходил на очень невысокую зарплату и уже по месту смотрел как это можно улучшить. Или повышал эффективность того, что было до меня и мне поднимали зарплату или договаривался об условиях, зависящих от моей работы и тогда повышал эффективность. Второе намного выгоднее, но вызывает зависть коллег и порой работодателя и рано или поздно съедают. Поэтому в конце концов открыл свой ООО и фактически это было почти идеальное решение. Столько сколько сам заработаешь столько и получишь. Была одна работа, где все было отрегулировано как часы, я пришел на 800 грн в месяц в 1999 году, попробовал что-то внести свое, не пошло, уволился через полгода с извинениями директору. Он не мог понять за что извиняюсь и почему ухожу. На всех своих работах, где я работал...да и сейчас работаю...по найму, я приходил на очень невысокую зарплату и уже по месту смотрел как это можно улучшить. Или повышал эффективность того, что было до меня и мне поднимали зарплату или договаривался об условиях, зависящих от моей работы и тогда повышал эффективность. Второе намного выгоднее, но вызывает зависть коллег и порой работодателя и рано или поздно съедают. Поэтому в конце концов открыл свой ООО и фактически это было почти идеальное решение. Столько сколько сам заработаешь столько и получишь. Была одна работа, где все было отрегулировано как часы, я пришел на 800 грн в месяц в 1999 году, попробовал что-то внести свое, не пошло, уволился через полгода с извинениями директору. Он не мог понять за что извиняюсь и почему ухожу. rjkz

Повідомлень: 14353 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7562 раз. Подякували: 4574 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 510511512513 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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