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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 23:37
stm написав: rjkz написав:
Чувак явно не из Киева Фейслесса.
Тусовщики ветки про обвал в упор не хотят видеть, что остальной Киев и тем более Украина - это не ЦА на модные мопы и скрытые плинтуса.
Но зато с пеной у рта орут "ай-ай-ай какие плохие те, кто не поет с нами хором".
Вот вам прямым текстом почему народ валит.
Валил, валит и будет валить.
Нет работы, поэтому валил и будет валить. Но зубы и ежегодный осмотр будет в Киев летать, или можно и не чинить их. И на пенсии при социале в Канаде или США, если не хватило стажа превратится в того пенса заглядывающего к молодому в тележку.
На всё есть цена. Большие налоги при белых зарплатах - это хорошие дороги, медицина и высокий ВВП. Не парясь строить дом и получать минималку - путь к своему огороду, печальное развитие ВВП, плохие услуги для тех у кого нет денег.
Каждый строит жизнь как канатоходец - плохо поставил ногу, убрал страховку и улетел в пропасть
Зубы в Киев летать - это если совсем плохие зубы или итак в Киев каждый год летаешь.
Пенсии нищенские - у тех, кто поздно приехал (типа меня, но я еще могу успеть выскочить) и не сидел на велфере и прочих социальных программах и не успел поработать на нормальных зарплатах. И не пенсия и не социал.
Если на социале, то все у людей в порядке - и медицинская страховка, которая ВСЕ покрывает и эсэсай (сопоставим с пенсией после 30 лет работы на зп, близкой минималке) и фудстемпы (почти покрывает питание дома на месяц) и 8-я программа, благодаря которой за арендное жилье платится пара сотен в месяц. И еще много чего помельче.
А если отработал минимум 10 лет, то будет медикер после 65, будет сошиал секьюрити пенсия, если работал в юнионе, то плюс пенсия от юниона, если откладывал на 401К, то еще и персональная пенсия, если делал в банке IRA, то еще и это.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 03:04
Shaman написав: drevlyanin написав: Faceless написав:
Та будь де це огидно. Сором як створювати такі "вакансії", так і "працювати" там.
Прямо нагадала така "робота" часи СРСР, я з останньої такої звільнився в 1993р, зробив собі подарунок на день народження.
Хоча, може подібні люди і мають в чомусь рацію, нема особливо грошей але і здоров'я не підірване. А тут наче і недарма працював та й не такий вже старигань але спина не в дугу+ коліна, і нерви від постійного спілкування з постачальниками та клієнтами не на висоті. Вже починаєш замислюватися-а вартувало воно того?
вартувало того чи ні - кожен вирішує сам. але якщо вважаєш, що не варто - тоді просто треба йти з такої роботи й все.
й не певен, що якщо замість роботи весь час лежати на дивані - що то для здоров'я краще.
насправді, погане здоров'я це наслідки небажання займатися собою, поки організм не скаже - все більше я вже не можу. хто веде здорове життя, робота чомусь не заважає - навіть якщо люди працюють по 10-12 годин на добу
На всех своих работах, где я работал...да и сейчас работаю...по найму, я приходил на очень невысокую зарплату и уже по месту смотрел как это можно улучшить. Или повышал эффективность того, что было до меня и мне поднимали зарплату или договаривался об условиях, зависящих от моей работы и тогда повышал эффективность. Второе намного выгоднее, но вызывает зависть коллег и порой работодателя и рано или поздно съедают. Поэтому в конце концов открыл свой ООО и фактически это было почти идеальное решение. Столько сколько сам заработаешь столько и получишь. Была одна работа, где все было отрегулировано как часы, я пришел на 800 грн в месяц в 1999 году, попробовал что-то внести свое, не пошло, уволился через полгода с извинениями директору. Он не мог понять за что извиняюсь и почему ухожу.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 04:38
Shaman написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Комради, забудьте про керівні посади в еміграції. Сестра дружини - директор готелю з досвідом роботи 15 років - працює покоївкою.
Єдиний варіант зберегти посаду - працювати в тій самій конторі в Україні і переїхати за кордон в її філію/головний офіс. Інші варіанти настільки випадкові, що їх можна не розглядати.
Хорошая знакомая работала в Киеве продавцом в универмаге Украина.
В 94 м переехала в США, закончила колледж и на последнем курсе пошла на курсы в финансовую компанию. Там ей остались довольны и сказали, что по окончании колледжа готовы взять ее на работу.
Это была ее первая и единственная работа в США по сей день.
Работала в финотделе, бухгалтером, аудитором, финдиректором компании, запарилась приезжать домой в 12 ночи, сделала степдаун и вполне себя неплохо чувствует на позиции контролера.
Да, для того чтобы это случилось, и ей пришлось прикладывать титанические усилия (на момент переезда в США был типичный для ссср уровень Инглиша+немного курсов перед отъездом, к тому-же буквально за пару месяцев до отъезда сдала на права, то есть, водить умела не фонтан, а сейчас по 3-4 часа в день за рулем) и ее семье. Они выезжали всей семьей с родителями из хрущевки на Нивках.
Отец-инвалид, мама пенсионного возраста, муж, только закончивший институт и сын-младенец. Родители сели на велфер и фудстемпы, муж пощел машины мыть за 3 доллара в час, а на нее сделали ставку. Родители занимались внуком.
Когда она начала зарабатывать, муж что-то там закончил и работает бухгалтером на очень небольшой как для США зарплате.
У сына сейчас рекламный бизнес, пару лет назад купил дом за 700+ куе, у них тоже дом в хорошей локации.
Попробуйте построить параллельную реальность, если-бы они остались в Украине.
дуже раді за вашу знайому
декілька подробіць, будь-ласка. в якому віці поїхала до США? скільки років зайняв шлях до CFO? якщо такі здібності до фінансів, чому в України працювала продавцем?
й взагалі, як попали до штатів? виграли грін-кард? та й за який кошт отримала освіту в США - перша освіта? тобто в України не змогла поступити до ВНЗ, а в США змогла?
паралельна реальність - якщо такий спец по фінансах - то ще в 90х почала б працювати з кимось з майбутних олігархів -першу квартиру чи дом купила б ще тоді. потім, в 2000х допомогала би структурувати бізнес в умовному СКМ - будинок під Київом, машина,поїздки до Європи у відпустки, десь в 2010 році стала б доларовим мільонером, а там би зробила степдаун та пішла вже не на таку напряжну роботу - як такий варіант ?
1.Сейчас ей 51 год, то есть в 94 ей было +/- 22-23 года.
2.Если Вы, ввиду возраста, помните начало-середину 90-х, то у Вас не должно было возникнуть многих заданных вопросов касательно Украины.
3. В финансах спецом она стала уже в США.
4. Не знаю или она платила за учебу, скорее нет. Я, и Вам в том числе, рассказывал на похороненной ветке "Глобализация"(прообраз данной ветки), что для понаехов-резидентов для помощи в адаптации предусмотрен единоразовый грант на послешкольное образование. Далеко не все о нем в курсе. Одни его используют на колледж/университет, кого-то разводят на него на бесполезных курсах. Грант покрывает почти полностью учебу, но дается только тем, кто не имел любого послешкольного образования в своей стране или в США или в третьей стране.
5. Как попала в США - могу догадываться, но однозначно не скажу. Зачастую, у каждого свой путь в США. Выиграть Гринкарту - вероятность ниже 0,5%.
6. Сколько лет занял путь к финдиру - не знаю. Там был такой момент, что она поработала года 3, потом они взяли дом в мортгидж и ей было далеко и напряжно ездить, тем более что муж ее не водил машину, а родители уже совсем стали немочные (у отца, ныне покойного, ампутированные ноги), ребенок требовал внимания. И она собралась уходить. Ее стали уговаривать остаться, предложили повышение в должности и зарплате, дали послабление в возможности приезжать в офис позже и один день в неделю работать из дома (еще тогда!). Она оценила такой жест и осталась. Далее подробности - в какой год кем она становилась и тп - не интересовался.
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